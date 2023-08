Cuando Cristian Castro rompió el silencio sobre su enemistad con Luis Miguel

Esta semana, el cantante Cristian Castro generó revuelo en la audiencia y las redes sociales al aparecer sorpresivamente en los conciertos finales de la gira 2023 de Luis Miguel en Argentina. Sin embargo, lo que atrajo la atención no fue solo la presencia del hijo de la actriz Verónica Castro, quien viajó al país para asistir al espectáculo, sino especialmente la “reconciliación pública” entre ambos, marcada por años de enemistad ¿Qué pasó entre ellos? Te contamos.

Desde hace algún tiempo, se ha sabido que los artistas han mantenido una distancia entre ellos. Aunque en su momento no se detallaron las razones, en los años noventa, cuando sus carreras estaban en su apogeo, las primeras especulaciones giraron en torno a una rivalidad puramente artística. Sin embargo, más adelante, fue el intérprete de "Por amarte así" quien rompió el silencio para hablar de lo que realmente había ocurrido.

De acuerdo con la versión que ofreció en el programa argentino "Socios del espectáculo", el conflicto se originó debido a una mujer.

Todo comenzó a raíz de la relación amorosa entre "El Sol" y Daisy Fuentes, una modelo y actriz cubana con quien estuvo en 1995. Resultó que Fuentes había sido anteriormente pareja de Castro.

Ante los medios, la voz detrás de "Azul" expresó: "Bueno, me quitó a la chica, viejo. Está enojado porque él la quitó y yo se la dejé. No sé qué pasó. Algo lo enojó, pero a mí no me enoja nada".

El artista añadió que en la actualidad su amistad con Luis Miguel va por buen camino: "Puso una historia en la que yo hablé bien de él, porque se dio cuenta de que yo soy su seguidor. Así que ojalá que tenga ganas de amigarse conmigo".Dicha historia, compartida en redes sociales por "El Sol", tuvo lugar en 2022.

En relación a la "rivalidad", Cristian expresó que tiene un aprecio especial por el puertorriqueño, pues lo lleva en su corazón, al igual que lo hace la gente en general. De hecho, lo considera alguien que no podría sacar "por nada del mundo".

Si bien podría pensarse que todo se trató simplemente de un "asunto amoroso" mediático, también quedó plasmado en la bioserie del cantante de "La Bikina".

Frente a ello, Cristian comentó: "Yo creo que ha habido varias muestras de respeto de ‘Luismi’ hacia mí en su serie; inclusive me da todo un capítulo nombrando mi canción 'No podrás' y todo lo que sucedió alrededor de cuando hice mi lanzamiento. Qué bueno que me da esa importancia, ‘Luismi’ sintió que venía un compañero que venía copiándolo porque realmente es que todos queremos ser ‘Luismi'".

