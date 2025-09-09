Poco a poco la Inteligencia Artificial (IA) está abriéndose paso en la industria del entretenimiento. Aprovechando este momento, la empresa OpenAI anunció “Critterz”, que planea ser la primera película creada enteramente con esta tecnología.

La cinta animada utilizará recursos de cómputo e información generada por IA para dar forma a un largometraje que pretende competir con producciones de Disney o Sony Pictures Animation. Además, el proyecto busca estrenarse en el Festival de Cannes.

¿Cómo es “Critterz”, la película hecha con IA?

A través de YouTube se lanzó el primer adelanto de “Critterz”, donde se observa que la película será un falso documental centrado en cinco criaturas que habitan un bosque y que, con un tono cómico, hacen comentarios sobre el mundo exterior.

La animación, similar a los videos generados con IA, muestra a los personajes con movimientos limitados en el rostro, rompiendo la cuarta pared para interactuar con el supuesto realizador del documental. El avance destaca el uso de la herramienta DALL·E, encargada de diseñar los elementos visuales y los personajes.

Película hecha con IA es criticada por fans de la animación

El anuncio de “Critterz” generó reacciones encontradas en redes sociales. Algunos usuarios criticaron duramente la animación.

“Simplemente generaron imágenes e intentaron animarlas con una IA jajaja”, “Todas las personas involucradas deberían ser expulsadas de la industria”o “Estos fueron los peores 5 minutos que nunca recuperaré”, comentaron

Otros, en cambio, se mostraron optimistas por el uso de la tecnología: "Definitivamente deberías rehacer esto con Sora” o “¡Qué bueno ver esto en formato de la gran pantalla! Aplausos”.

¿Quiénes están detrás de “Critterz”?

El guion está a cargo de James Lamont y Jon Foster, conocidos por su trabajo en Paddington: Aventura en la selva. La producción corre por cuenta de Vertigo Films, mientras que el proyecto recibió el Premio a la Innovación de la PGA (Producers Guild of America).

El productor de "Critterz" James Richardson explicó que el objetivo es mostrar cómo la IA puede ser una herramienta para los cineastas:

“’Critterz’ original nos mostró cómo las herramientas de IA pueden ayudar a los cineastas a contar historias hermosas y entretenidas, y estamos encantados de estar una vez más a la vanguardia de otra revolución tecnológica”.