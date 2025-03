La utilización de la Inteligencia Artificial (IA) para recrear el estilo creado por los Estudios Ghibli ya tuvo sus primeras reacciones reprobatorias, entre la comunidad de animación mexicana.

En los últimos días varias personas, incluidas políticos como Xóchitl Gálvez, Senadora por el PAN y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, así como Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, han echado mano de la IA para reproducirse a si mismos con dicho estilo.

La animación es posible gracias la nueva versión de ChatGTP, emulando lo que por años le costó a Ghibli, de Hayao Miyazaki (“El viaje de Shihiro” y “El increíble castillo vagabundo”, quien hace una década, al ver un video de animación IA, la reprobó contundentemente.

“Estoy completamente asqueado. Si quieren hacer estas cosas creepy, pueden seguir adelante y hacerlas, pero yo no incorporaría esta tecnología a mi trabajo de ninguna manera. Creo que es un insulto a la vida misma”, dijo en un video que esta semana ha vuelto a ser recuperado en internet.

Hasta el momento los Estudios no ha fijado postura en cuando a lo generado por ChatGTP. Lo que circuló en las últimas horas fue una carta falsa en donde se comentaba las posibilidades legales que entablaría la empresa.

Claudia Sheinbaum estilo Ghibli. Foto: Tomada del perfil de X @Mike_Oviedo

¿Y México?

Benito Fernández, director de “Brijes 3-D” y “Uma & Hagen”, películas mexicanas de animación hechas a mano, ha reprobado por completo el fenómeno ChatGTP.

Por medio de un mensaje enviado a EL UNIVERSAL, el realizador indica que el arte es uno de los últimos refugios humanos y que es un grito de la raza humana con mensaje futuro de "yo estuve aquí, yo viví, yo sufrí y amé". “Podemos imaginar al ver un Van gogh, los planos de da Vinci, las esculturas del renacimiento, a aquellos maestros que nos dejaron un momento de su vida para poder recordar de donde venimos”, escribió.

“Mi problema con la inteligencia artificial generativa es que viene a desplazar ese último rincón del alma humana, una imagen A.I. puede rivalizar de primer impacto con un artista real, pero mi punto es que esa imagen no representa sentimientos de nadie, no soñó, no imaginó, no sufrió o amó”, agregó.

Señala que la tecnología simplemente tomó datos generados por millones de almas vivas y los vertió sin respeto alguno en una licuadora gigante y vomitó un resultado siguiendo indicaciones.

“No me gustará vivir en un mundo donde la mejor canción, el mejor libro, la mejor película serán obra derivativa creada por no humanos. Puede ser una herramienta positiva para muchas causas y cosas, pero el arte en mi opinión si no tiene un ser humano en su autoría nace muerto y carente de alma”, apunta.

Considera que Miyazaki no va a sufrir por ello, porque su legado está asegurado, pero sí jóvenes talentos que por esa vía, serían sustituidos.

Y recalca que su estudio Ithrax jamás utilizará la IA en alguno de sus proyectos.

“Siempre serán realizados, dibujados y doblados por artistas con corazón y alma”, recalca.

En tanto en grupos especializados de Facebook, como el llamado Industria de la Animación en México, varios de los comentarios piden que por favor no se normalice la actividad del ChatGTP y se siga recurriendo a la creatividad humana.

