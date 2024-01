Critican a Pedro Prieto por simular llamada por teléfono con su hijo que aún no nace

Desde hace cuatro meses, Pedro Prieto se convirtió en uno de los conductores base de "Venga la alegría, fin de semana", noticia que sorprendió, pues su carrera artística comenzó en "Hoy", el matutino de Televisa, y aunque su presencia ha sido bien recibida por la audiencia, este fin de semana fue muy criticado, luego de que simulara que sostenía una llamada telefónica con el hijo que espera con su esposa, Titi Jaques, ya que dicha representación fue tachada de "sin sentido" y de "mal gusto".

La llegada del español a México cambió el rumbo de su vida completamente, pues si bien, ya se había dedicado al modelaje en España, así como en la India y Beijing, en donde probó suerte antes de llegar a nuestro país, no fue sino hasta que concursó en el programa "Hoy", disfrazándose de cupido, que llamó la atención de Carla Estrada, quien lo invitó a realizar una capsula que, al poco tiempo, se convertiría en su propia sección.

A partir de ahí, Pedro escaló hasta que se convirtió en uno de los conductores principales del programa; su estancia se prolongó por cuatro años, hasta que en 2020, salió del matutino, sin muchas oportunidades laborales, situación que se complicó con la llegada de su primogénito, Leo, a quien tuvo a lado de su esposa, la entrenadora Titi Jaques, a quien conoció mientras realizaba un reportaje para "Hoy".

Lee también: Pedro Prieto se va a TV Azteca, pero asegura que volvería a Televisa

Fue así que, en abril del año pasado dio a conocer que se integraría a un proyecto de TV Azteca, esta vez no como conductor, sino como uno de los 18 participantes de "MasterChef Celebrity".

En ese momento, Pedro contó a Eden Dorantes que no se trataba de una salida de Televisa, pues sólo había aceptado la invitación a un proyecto donde confiaba en él y en el que sería bien remunerado, lo que él necesitaba para ofrecer una seguridad a su familia.

“Creo que no ha habido salida de Televisa, es como que me fui un rato a comer a la casa del vecino, es como cuando te invitan a hacer un proyecto y confían en ti y te señalan y dice: ‘-Oye, confío en ti’, pues yo voy encantado. (...) Yo avisé y ya no salía proyecto, entonces cuando salen las oportunidades... yo tengo un bebé y una familia”, argumentó en su momento.

Lee también: Ni la receta de su suegra salvó a Pedro Prieto

Pero tal parece que la estancia de Prieto en la televisora se extendió, pues a casi un año de que grabara "MasterChef", el español sigo trabajando en TV Azteca y, ahora, está de lleno como conductor de "Venga la alegría, el fin de semana", en donde llevó a cabo una temática desafortunada o, al menos, no fue del agrado de la audiencia, pues no les pareció que Pedro simulara que hablaba con el hijo que espera desde el vientre de su madre, cuando Carlos "Chicken" Muñoz "le avisó" que tenía una llamada importante que atender.

Sorprendido, Prieto siguió la corriente de la supuesta llamada, en la que le preguntó a su bebé si se uniría a la afición del Real Madrid cuando naciera, pues él es un gran fanático del equipo de fútbol español, a lo que una voz, que se hacía pasar por su hijo, contestó negativamente, asegurando que sería fanático del Atlante.

¡Muy conmovedor! 🥹



Pedro Prieto recibió una llamada de su futuro bebé. 🐣🍼#UnDeseo es que escuches sus interesantes palabras en #VLA. ♥️✨¿Qué tal? 😍☘️ pic.twitter.com/hD5Yt4Safh — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 13, 2024

Esta y otras bromas de mal gusto, como que se pusiera en duda su paternidad de Leo, causó el disgusto de las personas que emitieron el programa este fin de semana, pues en redes sociales solicitan que llevan a cabo temáticas más inteligentes y entretenidas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc