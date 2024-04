Cristian Castro e Ingrid Wagner separan caminos tras tres semanas de romance

En Instagram, no queda ningún rastro del breve romance entre Cristian Castro y la exitosa artista plástica argentina, Ingrid Wagner. La ahora expareja se conoció en un aeropuerto apenas unas semanas después de que el famoso concluyera su relación anterior con Mariela Sánchez.

Tanto Cristian como Wagner eliminaron de redes sociales las fotos en las que compartían momentos de su viaje por Europa, incluyendo imágenes tomadas en lugares emblemáticos de Londres como el London Eye y el Big Ben, donde también intercambiaron mensajes románticos. Sin embargo, su amorío de solo 21 días llegó a su fin.

Aunque ninguno de los dos ha emitido declaraciones sobre su situación sentimental, en el programa de espectáculos argentino "Ciudad Magazine" se filtró una supuesta conversación en mensajes de texto entre Ingrid y una amiga. En ella, la artista plástica menciona a una "tercera en discordia" como causa de la ruptura. "¿Ya se pelearon, Ingrid?", pregunta la amiga, a lo que ella responde: "Ya lo dejé. Tranqui, que se lo quede la corista". Además, le desea felicidad a la nueva conquista de Castro, añadiendo que "usa y descarta". Hasta el momento, el cantante no ha respondido a lo mencionado en el programa.

En otra de las publicaciones recientes de Castro, donde aparece con un gorro blanco con un logo rojo y azul, además de una chamarra, escribe: "Lo que la vida te va enseñando, una y otra vez, es a valorar a quien ya no puedes tener. No te descuides, pon todo tu respeto y todo tu ser en un solo presente y en una sola persona para siempre", sin dar más detalles al respecto.

¿Cristian Castro pensaba casarse con Ingrid Wagner?

A principios de abril, la pareja fue vista por la prensa en el aeropuerto de Monterrey, después de la presentación que Cristian dio junto a Yuri en Guadalajara. Allí, el cantante expresó que no descartaba la idea de casarse con Wagner: "Pero, pues claro, de eso se trata, de echarle leña al fuego, y es bonito que hemos tenido alegría. Ella tiene toda la alegría que a mí me falta, así que muchas gracias a ella". Explicó que la rapidez en su relación amorosa era algo nuevo para él: "La verdad que nunca me había pasado, como que así de pronto pasan cosas rápidas", señaló. Ingrid también expresó su deseo de conocer a su suegra, la actriz Verónica Castro.