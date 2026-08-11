Cristian Castro ofreció un concierto en el Auditorio Nacional. El cantante no llegó sólo, pero tampoco en compañía de Ángela, la joven con que fue captado hace 15 días y con la que, confesó, estaba saliendo. Esta vez apareció con otra acompañante, misma que aplaudió y coreó sus canciones durante todo el show.

Este lunes, 10 de agosto, el intérprete de "No hace falta" regresó al Auditorio, para ofrecer un recital, parte de su actual gira, titulada "Nada... sólo éxitos Tour".

Durante su llegada al recinto, a tan sólo unos minutos de la hora en que estaba programado el inicio de su show (8:30 pm), la premura evitó que Cristian se detuviese a atender a los medios de comunicación, con los que convers, pero hasta el término del concierto.

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Cuando llegó el momento, algunos de los integrantes de la prensa notaron que, aunque "el Gallito feliz" no viajaba solo, tampoco lo hacía en compañía de Ángela, con quien fue captado, alrededor de hace 15 días, en el Palenque de León.

Ahí, el cantante mexicano la describió como una joven muy guapa, de la cual se había prendado por la forma en que lo besaba.

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Fue entonces que, al cerciorarse que se encontraba con otra mujer, los medios de comunicación lo cuestionaron acerca de qué es lo que había ocurrido con su vínculo con Ángela y, un poco abochornado, por el hecho de que había otra joven a su lado, pidió a sus entrevistadores que hicieran honor a su profesión e investigasen.

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"¿Quieren verla, condenados?, pues oigan, hagan su trabajo, oigan... investiguen", reiteró.

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De otra de sus exnovias de las que habló fue de Mariela Sánchez, quien, cuando el cantante comenzaba a interesarse en reanudar sus estudios de secundaria y estudiar la preparatoria, fue quien se encargó de buscar el instituto ideal para el cantante e inscribirlo.

"Sí, sí me apoyó, obviamente".

Cabe destacar que, mientras transcurría su concierto, el intérprete de "Azul" contó una anécdota a sus fanáticos, la cual involucra a su mamá, la actriz Verónica Castro, alusiva a su fama de conquistador.

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"Llega mi mamá, como siempre y, me dice, ´Cristian, para mí que te dicen el reloj´, ´¿Por qué?´(contestó él), ´porque te ajustas a cualquier muñeca´(respondió ella).

La historia del cantante causó carcajadas entre su público.

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