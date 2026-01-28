Los fans del anime pudieron celebrar el anuncio de una única presentación de Creepy Nuts, banda de hip hop japonesa, conocida, especialmente, por interpretar el opening de animes como “Dan Da Dan” y “Mashle”.

El dúo japonés de hip-hop confirmó que ofrecerá un show especial para el público mexicano, como parte de su "North America Tour 2026", gira con la que también visitará otros países de Latinoamérica.

La banda, conformada por DJ Matsunaga y R-Shitei, informó que se presentará el domingo 19 de abril en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, en punto de las 19:00 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos de Creepy Nuts?

Los boletos se pondrán a la venta partir del viernes 30 de enero, a través de la plataforma Ticketmaster, con los siguientes precios:

Zona VIP Templete: $3,500 MXN

Zona VIP: $3,000 MXN

General (entrada anticipada): $2,000 MXN

General: $1,650 MXN

Los beneficios de los accesos VIP serán:

Zona VIP Templete: incluirá soundcheck previo al concierto, entrada anticipada, postal autografiada y lanyard conmemorativo.

¿Quiénes son Creepy Nuts?

Creepy Nuts logró conquistar a públicos de distintas partes del mundo gracias a su fusión de hip-hop japonés con ritmos urbanos, así como por el éxito que han supuesto varios de los temas que han lanzado.

Su fama internacional llegó por las canciones que se convirtieron en el opening del anime “Mashle: Magic and Muscles”, tema que se volvió viral en TikTok.

Posteriormente, en 2024, con el estreno del anime “Dan Da Dan”, el dúo volvió a ser tendencia tras lanzar la canción “Otonoke”, tema principal de la serie que se convirtió en un éxito global, acumulando millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.

Actualmente, Creepy Nuts cuenta con seis álbumes de estudio, entre los que destacan:

"The Sexorcist"(2017)

"Creepy Show" (2018)

"Case" (2021)

"Ensemble Play" (2022)

Entre los temas más populares que han interpretado se encuentran:

“Bling-Bang-Bang-Born” (Mashle: Magic and Muscles)

“Otonoke” del anime "Dan Da Dan"

“Nobishiro”

“Yofukashi no Uta”

“Daten”

“Losstime”

