A pocomás de una semana de que se diera a conocer la trágica muerte de Katherine Hartley, hija del actor Martin Short, nuevos detalles han salido a la luz.

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles confirmó que la mujer, de 42 años, falleció a causa de una herida de bala en la cabeza, y según el certificado de defunción publicado por TMZ, esta fue autoinflingida.

Esta información oficial ratifica lo dicho por las autoridades en los primeros reportes; y es que, desde el principio, se manejó que Katherine se habría quitado la vida.

Harltey fue encontrada sin vida en su casa de Los Ángeles, luego de que los servicios de emergencia recibieran una llamada sobre una alerta médica.

Según el medio estadounidense, al llegar al lugar, los oficiales encontraron a Katherine, ya sin signos vitales, detrás de una puerta que se encontraba cerrada con llave desde el interior. Además, se reveló que también hallaron una nota de despedida, aunque el contenido permanece en estricta reserva.

Los restos de Katherine fueron incinerados poco después del levantamiento.

La familia y amigos cercanos de la mujer se encuentran sumamente afectados por su partida. Short se ha alejado por completo del ojo público y ha cancelado varios compromisos de trabajo, incluyendo su asistencia a la pasada entrega de los Premios SAG.

Por su parte, una persona cercana a Katherine aseguró a TMZ que jamás vieron algún foco rojo, pues su comportamiento en los últimos días había sido "absolutamente normal".

