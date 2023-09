Con streaming, Salma Hayek impulsa al cine mexicano

Salma Hayek y su socio, el productor José Tamez, tienen caminos similares: ambos poseen un profundo amor por la tierra que los vio nacer, México, pero al mismo tiempo sienten la constante nostalgia de quienes se van en busca de un destino diferente en el extranjero.

Hoy, observan con gusto que el cine mexicano ha pasado de 62 producciones locales, en 1991, año en que la actriz veracruzana partió a Estados Unidos, a 258 el año pasado. A la distancia, ambos han apoyado las producciones nacionales durante décadas, pero ahora desean marcar la diferencia con el soporte del streaming.

“Tanto Salma Hayek como yo nos quedamos con ganas de hacer cine en México”, reconoce Tamez, quien es cofundador, junto con Hayek, de la productora Ventanarosa.

“Los dos nos fuimos del país en una época en que se hacía muy poco cine; por eso, estamos muy satisfechos con las dos producciones que hemos realizado juntos y con la relación, que ha sido muy positiva, un acierto por ambas partes”.

El productor se refiere a dos filmes hechos para la plataforma ViX: Quiero tu vida (2023) y El sabor de la Navidad (2023), este último ya tuvo su primera exhibición en el pasado Festival Internacional de Cine en Toronto (TIFF), estará en un festival mexicano y luego llegará a las casas en noviembre.

Por el momento, detalla, no hay número de películas pactadas con la plataforma de TelevisaUnivision; para ellos, lo importante será producir proyectos que tengan como prioridad ofrecer una imagen más “positiva y sofisticada” del país.

Navidad a la mexicana

Ambos productores recordaron que, para los mexicanos como ellos, la celebración decembrina está llena de comida, rituales y tradiciones, pero también de personajes peculiares, como un borracho o un impertinente que hacen de estas fechas algo memorable en casi todos los estados de la República.

Inspirados en las tradiciones navideñas de México, los productores apostaron por El sabor de la Navidad, un filme con tres historias.

La primera aborda la relación entre una madre y una hija que buscan reconciliarse. La segunda explora la amistad de dos amigos que se emplean como Santa Claus en la Alameda. La tercera se enfoca en una chef solitaria que prepara la cena de Navidad para otras familias, pero este año, con la llegada de un ayudante, el amor finalmente hace aparición en su vida.

“Lo que más me gustó es que esta será la primera vez que haga una película que puedan ver mis hijos. Este filme no es sobre la magia de la Navidad, sino sobre lo que sucede en la Navidad. Cuando leí las tres historias vi una gran oportunidad para explorar otro tipo de género, pero finalmente sigue siendo lo que más me gusta hacer: mover fibras emocionales”, dice Alejandro Lozano, director del filme.

Tamez, quien además de producir es guionista en este filme, explica que su inspiración para esta historia provino de sus recuerdos de la infancia y parte de su adultez en México, en relación a cómo se celebraba esta festividad tanto en su familia como en la de amigos y cercanos; claro está, con muchas más libertades creativas.

“No hay ningún personaje que sea una copia de mi mamá, de mi hermano, etcétera, pero hay destellos de muchas personas que conozco en estas historias”, reconoce.

“Lo que yo quería hacer era una historia sobre los recuerdos; todos tenemos asociaciones emocionales con esta época del año, para bien o para mal. Si pasas una mala Navidad, difícilmente se te olvidará”, agrega.

Fotos: Vix y EFE

Hacen a un lado la fantasía

Lozano, quien ha trabajado en cintas como Matando Cabos (2004) y (2007), considera que lo maravilloso de esta trama es que en la sociedad mexicana cada familia tiene su propio tono en su convivencia, y en este filme lo muestra.

Para el productor, esta capacidad de hacer real esta celebración, alejada de lo fantástico, es lo que distinguirá a esta producción.

“Las tres historias tienen su punto dramático, se verá si los personajes terminan siendo una gran familia, aunque sea por una noche. Ese será el sabor de todo, el de la película y el de la Navidad. El sabor mexicano”, expresa Tamez.

El elenco está conformado por Mariana Treviño, Andrés Almeida, Armando Hernández, Juan Carlos Medellín, Mónica Dionne y Marco Treviño.

EL DATO

Salma Hayek presentó hace unos días el filme en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

