Con señas, El roomie diversifica la amistad

Con su nueva película José Eduardo Derbez se enfrentó a dos retos distintos: trabajar por primera vez con su mamá, Victoria Ruffo, y aprender lenguaje de señas.

El actor de 31 años nunca había hecho mancuerna con Ruffo, quien es referente del melodrama en televisión nacional, pero la convenció para hacerlo en la pantalla grande después de conocer la historia de El roomie, la cinta de Pedro Pablo Ibarra en la que su personaje, Roy entabla una amistad con una persona sorda.

“Al principio me dio mucho miedo no aprender lenguaje de señas, pero a través de muchos ensayos se logró”, cuenta Derbez.

En la trama, él es un estafador experto en ganarse la confianza de las personas a quienes utiliza para vivir en su casa por un tiempo, antes de que se den cuenta de que no tiene dinero para pagarles la renta. Así conoce a Guille (Irving Damián, que es una persona sorda), quien se vuelve su mejor amigo después de que aprenden a comunicarse.

“Tuve un maestro que se llama Iván; fue bastante complicado porque él me explicó el lenguaje... es como aprender a hablar: primero el abecedario, después nos concentrábamos en las escenas y me empezó a explicar detalles (sobre las personas sordas). Descubrí que hay muchas cosas que vivimos día a día en las que no reparamos en que hay que incluirlos”, señaló.

Fue un esfuerzo qu, dijo, le agradeció el actor Iving Damián.

“José Eduardo es un tipazo, la primera vez que estuve frente a él todavía no sabía comunicarse bien, pero noté cómo se esforzaba para aprender y por medio del intérprete pudimos hacer una comunicación que agradezco mucho”.

La cinta de Pedro Pablo Ibarra no pretende ser un referente sobre un protagonista sordo, sino que busca diversificar el abanico de personajes en las tramas del cine mexicano. Destaca también el personaje de Giuseppe Gamba, como Mauro, un hombre gay que ayuda a Vivi (Fiona Palomo) a descubrir a su nuevo inquilino.

“Me arraigué a lo que más admiraba del personaje e intentar dignificarlo; más allá de su orientación sexual es un tipo que trata de mejorar la vida de los demás”, dijo Gamba.

El actor también destacó la capacidad de la trama por mostrar la lealtad entre amigos, más allá de los lazos familiares.

Además de cameos con actores como Ana Serradilla y Maite Perroni, participan Edgar Vivar, como el dueño del edificio, y la tiktoker Herly RG en su debut actoral.

Paralelamente al estreno nacional, el 24 de enero se presentará gratis una función de la película con lenguaje de señas.