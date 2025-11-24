Una de los programas de tv más queridos por los amantes de los autos es Mexicánicos, el taller dirigido por Martín Vaca, para Discovery, sin embargo, la franquicia se expandió y ahora toca el turno a Effi Muñiz y su esposa Fernanda, líderes de un taller automovilístico en el Estado de México, donde, como familia, superan la presión del trabajo.

“En cámara estamos muy tranquilos, pero en la realidad hay enojos y fricciones; el equipo a veces se enoja con Fernanda o conmigo, pero lo tratamos de equilibrar para que ambas partes estemos trabajando bien y todo salga al 100%”, asegura Effi.

“Somos humanos, tenemos distintos puntos de vista y opiniones, pero tenemos que ver la forma de avanzar y resolver como pareja, familia y cabezas del taller”, añade Fernanda.

Uno de los elementos que ha gustado a los fanáticos del programa, tanto el original como su versión del Estado de México, es la inclusión de invitados especiales, celebridades que viven la misma pasión por los autos.

“Tenemos celebridades que comparten con nosotros la misma pasión por los vehículos, personajes que conocimos y descubrimos, por ejemplo Erika Buenfil, Luis Ángel “El Flaco”, Chilín y Pikín, los payasos más virales de TikTok o Vadhir Derbez.

Hay mucha diversión y transformaciones increíbles”, dice Fernanda, matriarca del taller.

Para Effi Muñiz, hay una característica especial en esta franquicia, y es que el Estado de México es uno de los de mayor población, y con eso se recae en otro tipo de contexto.

“Hay muchos municipios, por lo cual también hay muchas formas de ver la vida, y por ende muchas restauraciones, así que siento que llevar Mexicánicos a este estado es algo casi perfecto”, asegura Muñiz.

Además, considera que el carácter cultural se ve en el tema de las camionetas, porque en el área metropolitana o en la CDMX es difícil tener estos proyectos, porque ya no caben en la ciudad.

“Creo que fue por lo que se fijaron en este estado que rodea a la capital”, añade.

Mexicánicos Estado de México se puede disfrutar en la plataforma de streaming HBO Max y en el canal de Discovery durante todo “el mes del coche”.