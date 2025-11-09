Más Información

Próximamente, “” llegará a las salas de cine mexicanas. El proyecto del aclamado anime continúa los eventos vistos en la tercera temporada y traerá de regreso a un personaje que vimos en la primera película.

Desde su estreno en 2020, “Jujutsu Kaisen” se ha convertido en una de las series más queridas por los fans del anime, quienes se han obsesionado con la historia de Yuji Itadori y sus compañeros de la escuela de hechicería.

La próxima película, que mostrará los dos primeros capítulos del arco “El Juego del Sacrificio”, se estrenará el jueves 20 de noviembre, por lo que si no estás al tanto, te recomendamos ver el anime en el siguiente orden cronológico.

¿Cómo ver “Jujutsu Kaisen” en orden cronológico?

Para entender completamente la historia, hay que empezar desde el principio. La trama de “Jujutsu Kaisen” sigue a un grupo de hechiceros que se enfrentan a maldiciones (yokai), entidades creadas a partir del odio, el miedo o las emociones negativas de los humanos.

“Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido / El tesoro perdido” (2025)

Esta película recopilatoria reúne los arcos del anime “Inventario Oculto” y “Muerte Prematura”. Aquí se exploran los orígenes de Satoru Gojo, considerado el hechicero más poderoso, quien posee la Técnica de Maldición Ilimitada y los Seis Ojos.

La historia nos transporta a la época en la que Satoru Gojo y Suguru Geto eran estudiantes del Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio. Ambos reciben la misión de proteger a Riko Amanai, quien está destinada a convertirse en el Recipiente de Plasma Estelar de Tengen, un poderoso hechicero que resguarda las escuelas de Tokio y Kioto.

Dónde ver: Crunchyroll

“Jujutsu Kaisen 0: La película” (2021)

Esta cinta actúa como precuela de la serie principal. Seguimos a Yuta Okkotsu, un estudiante atormentado por el espíritu de su amiga de la infancia, Rika, quien se manifiesta como una maldición extremadamente poderosa.

Yuta es descubierto por Gojo, quien lo invita a unirse a la escuela de hechicería para aprender a controlar su energía maldita. Aquí también conocemos a Maki Zenin, Toge Inumaki y Panda, personajes que regresan en la serie principal, así como a Suguru Geto, el villano central.

Dónde ver: Netflix

“Jujutsu Kaisen” Temporada 1 y 2 (2020-2023)

Años después de los eventos de “Jujutsu Kaisen 0”, la historia se sitúa en 2018, cuando Yuji Itadori, un adolescente con fuerza sobrehumana, se ve envuelto en el mundo de las maldiciones tras comerse un objeto maldito: el dedo de Ryomen Sukuna, el Rey de las Maldiciones.

Yuji conoce a Megumi Fushiguro y al profesor Satoru Gojo, quienes lo llevan a la escuela de hechicería para que aprenda a controlar el poder de Sukuna. A lo largo de la temporada veremos a Yuji hacer nuevos amigos y se enfrenta a poderosas maldiciones bajo la sombra del peligroso Geto.

Dónde ver: Crunchyroll

Orden cronológico completo:

  1. Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido / El tesoro perdido” (2025)
  2. “Jujutsu Kaisen 0: La película” (2021)
  3. Jujutsu Kaisen” Temporada 1 (2020)
  4. “Jujutsu Kaisen” Temporada 2 (2023)

La tercera temporada de "" se estrenará el 8 de enero de 2026 según informó el sitio web y las cuentas oficiales del anime.

