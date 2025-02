La tarde ayer, Elisa Vicedo y Eduardo N se volvieron a encontrar para dar continuidad a la demanda que la joven interpuso, hace seis años, debido al presunto abuso sexual del que fue víctima en 2016 y aunque se trató de una audiencia para el desahogo de pruebas, las autoridades ya confirmaron que el proceso se pausará, debido al amparo que el acusado presentó.

Hace seis años, en 2018, la actriz dio a conocer públicamente que, dos años antes, habría sido víctima de abuso sexual, debido a una presunta violación por parte del actor argentino, Eduardo N.

La joven había decidido callar hasta que, en junio de ese año, tuvo lugar un enfrentamiento físico entre ella, su padre, "Willy" Vicedo, y el actor, en que ella resultó lastimada con una herida en el ojo derecho, la que requirió de seis puntadas.

Lee también: ¿Qué pasó con el caso de Elisa Vicedo, que acusó legalmente a Eduardo "N" de violación?

A partir de ahí, Vicedo ha enfrentado una batalla legal en que ha cambiado de representante legal: antes contó con el asesoramiento del licenciado Iván Lucas y, en la actualidad, es defendida por el abogado Óscar Magaña, quien informó que ya entregaron las pruebas con que sustentan la acusación.

Vicedo y Magaña, como la parte acusada, se dieron cita en las instalaciones del Reclusorio Oriente, donde ayer se llevó a cabo una audiencia intermedia, en la que tanto la joven como Eduardo N llevaron a cabo el desahogo de pruebas.

El abogado de Vicedo celebró que las autoridades recibieran sus pruebas, respaldadas por dos peritos en psiquiatría y dos especialistas en psicología, sin embargo, informó que el proceso se suspenderá provisionalmente, debido a un amparo que interpuso el demandado, en búsqueda de desvincularse del proceso.

"Se admitieron todas las pruebas a nosotros, en este sentido, estamos confiados, creemos que tenemos buenas armas, sin embargo, hay un amparo interpuesto de la defensa del imputado, que tendrá que suspender el juicio hasta que se resuelva el amparo", detalló.

Lee también: Eduardo Carabajal, el actor acusado de abuso por Elisa Vicedo, ya fue vinculado a proceso

Rafael Inti, abogado de Eduardo N, dio a conocer que no hay fecha para conocer el resultado del amparo, por lo que tendrán que esperar a ser citados por las autoridades.

"Viene un amparo, que va a suspender e impedir que continuemos hasta que se resuelva, se va a largar, ciertamente hay mucha carga laboral de todos los juzgadores, por lo que estamos en espera".

El actor evitó hablar con la prensa, precisando que, cualquier cuestionamiento, fuera resuelto con su representante legal.

Elisa mostró molestia debido a la actitud que percibió que Eduardo N tuvo durante la audiencia, asegurando que se mostró burlón; la joven pide seriedad ante un asunto que la persigue desde hace ocho años.

"Ver llegar a alguien que se está riendo, cuando está acusado de violación, perdón pero no creo que sea el lugar, no creo que sea la forma, llevo ya casi ocho años y no estoy aquí para jugar".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc