Eduardo Carabajal, el actor acusado de abuso por Elisa Vicedo, ya fue vinculado a proceso

Eduardo Carabajal ya fue vinculado a proceso, luego de que ayer se presentara a la audiencia con que se reanudó la demanda que Elisa Vicedo interpuso hace seis años, a través de la que acusa al actor de violación agravada.

En 2018, la actriz mexicana demandó a Eduardo Carabajal a quien señaló por el presunto delito de violación agravada, hechos que habrían tenido lugar dos años antes, en 2016, pero no fue sino hasta que la joven y su padre tuvieron una confrontación física con el argentino, en las inmediaciones del Parque Hundido, que tomó la decisión de proceder legalmente.

Pero no es hasta ahora, seis años más tarde, que la audiencia se reanudó, pues los Vicedo abandonaron nuestro país en esa época por las constantes amenazas de que fueron víctimas.

Fue durante el mediodía de ayer que Carabajal, junto a su equipo de abogados, se dieron cita en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde se llevó a cabo la reanudación de la audiencia inicial.

Las partes fueron convocadas para conocer la resolución del juez encargado del caso, resolviendo que el acusado debía ser vinculado a proceso, lo que quiere decir que se encontraron méritos para iniciar un proceso penal contra el imputado.

La resolución tuvo lugar sólo cuatro horas más tarde que la audiencia diera inicio.

El actor, que en la actualidad se encuentra lejos de la vida pública, dio sus primeras declaraciones a "Ventaneando", asegurando que desde hace seis años ha sido estigmatizado y defiende su presunta inocencia.

"Seis años en los que se me ha estigmatizado, me ha cambiado la vida, para forma negativa, por eso estoy con fiel tranquilidad y certeza de que esto pronto se acabará de aclarar y la verdad saldrá a la luz, uno no puede andar así por la vida, con algo que te levanten un falso de esta característica es totalmente fuera de lugar, injusto, habrá gente que lo crea, gente que no, ya no me interesa eso, sinceramente espero que salga la verdad a la luz y pronto se acabe este problema", expresó.

También envió un mensaje a Elisa y su abogada, a quienes les pidió retractarse:

"Tomen conciencia, siempre Dios, la vida, el tiempo te da la oportunidad de reivindicarte, y están a tiempo de que ellos mismos salgan a decir la verdad".

Por su parte, la licenciada Carmen Molina, abogada de Elisa, que también reveló algunos de los pormenores a los que se llegaron durante la audiencia.

De acuerdo con la abogada, se llevará una investigación complementario en los próximos dos meses, en la que ambas partes podrán ofrecer nuevas pruebas, que tendrán que entregarse antes del 11 de mayo.

También destacó que existen dos peritos que esclarecieron que Elisa sufre de estrés post-traumático; el dictamen aprobado por la fiscalía y otro dictamen privado.

Molina contó que el abogado de Carabajal expresó que el argentino es administrador de una cafetería y no habló de su historial como actor y productor.

