¡Como dos gotas de agua! usuarios en redes comparan a Wendy Guevara con Karol G

A estas alturas no hay nadie que no sepa quién es o que no haya escuchado el nombre de Wendy Guevara; y es que la influencer ha cobrado gran popularidad gracias a su participación en el reality show "La casa de los famosos", donde se perfila como una de las favoritas del público por sus ocurrencias.

Una de las más recientes fue cuando la también youtuber aseguró que sus fans le han llegado a decir que tiene un gran parecido con la reggaetonera Karol G y que, incluso que la han confundido con ella en otros países como Cuba: "Me han dicho que me parezco a Karol, te lo juro", dijo Gueveara al llamado "Team Infierno" en una conversación.

Aunque algunos como Apio y Sergio Mayer de inmediato le hicieron burla, otros como Nicola Porcella afirmaron que si tiene cierto "aire" a la colombiana, opinión que compartieron los usuarios en rede sociales, donde las comparaciones ya han surgido.









Fue a través de un video publicado en TikTok donde los fans de Wendy notaron la similitud entre Guevara y la llamada "Bichota", incluso, como pruebas, hicieron una recopilación de fotografías de ambas famosas que intercalaron para poder examinarlas mejor.

"Yo viendo como Wendy Guevara se parece a Karol G", es el nombre del clip de apenas unos segundos de duración, pero que ya ha juntado más de 600 mil reproducciones y 50 mil me gusta; además de varios comentarios por parte de los seguidores quienes no han dudado en expresar su opinión.

"Sí se parecen, lo que sucede que Karol tiene facciones masculinas", "Wendy ha dicho que le dicen 'Karona G'", "Yo sí veo el parecido,", "Karol G se parece a Wendy, que es diferente", "Son igualitas", "Pensé que era la única que pensaba esto", "¡Como dos gotas de agua!", "La verdad sí se parecen", son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer.









Idénticas o no, lo cierto es que ambas han conseguido destacar en sus ámbitos y ganarse el cariño del público; mientras Karol triunfa en la escena musical, Wendy lo hace en la televisión, incluso, ya tiene propuestas para participar en una telenovela una ves que "La casa de los famosos" haya finalizado.

