Eduin Caz habla de un orgasmo en concierto y fans de Grupo Firme reaccionan: "da asco tu comportamiento"

Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme ha desatado, desde hace meses, muchas críticas por su comportamiento en shows y en redes sociales, hace unos meses, la agrupación de regional mexicano estaba en la cima del éxito, la gran convocatoria que tuvieron en el Zócalo de la Ciudad de México les dio un gran empujón que se sumó al buen momento por el que estaban pasando, sin embargo, desde haces ya varias semanas, en redes sociales se multiplican las críticas hacia Eduin y hacia la banda.

Muchos cibernautas que han seguido al grupo de Tijuana, creado en 2014, detectan una clara decadencia en la imagen de la banda, pues aunque siguen sumando colaboraciones musicales y shows fuera y dentro de México, la conducta de su vocalista no ha gustado a gran parte del público, el beber alcohol durante los conciertos, en los videos musicales y en los contenidos que comparten en redes ha recibido descalificaciones del público.

Look de Eduin Caz y comentario sexual molesta a cibernautas

El cambio de look de Eduin Caz hace poco, en el que se hizo trencitas y se dejó el bigote, no gustó a varias de sus fans, así se lo hicieron saber en Instagram, donde le recomendaron cambiar al look de antes, pues le favorecía, aunque Caz, quien recientemente se convirtió en papá por tercera ocasión, ha externado en varias veces que no le interesan las críticas, y molesto, ha pedido que dejen de hablar de él y de su vida privada.

La polémica no termina aquí, pues en la cuenta de Instagram de Grupo Firme, está un video, a manera de meme, en el que Eduin aparece "perreando" en el suelo y se lee: "Cuando ya llevan media hora de puros besos"; el meme se completa con una segunda imagen en la Caz habla en pleno concierto de que está sintiendo un orgasmo.

Critican comportamiento de Eduin Caz.

Las críticas de los usuarios no se hicieron esperar, incluso los que creen que Eduin está pasando por un mal momento tras su ruptura con Daisy Anahy.

"Le bajaste a las rolas por subirle a tu apariencia de payaso la neta bro, mejor regresa a ser el chingon que eras antes". "Cómo lo dejo después de la ruptura, un hombre se va a la perdición después de perder a una buena mujer". "Ahora ya da asco su comportamiento, lástima se está echando a perder y lo peor del caso es que él tenáa todo y lo perdió, aunque lo perdone Anahy siempre estará ahí sus borracheras infidelidades y sus actos tan horribles". "Cuando este vato empezó era otra onda, ahora en los conciertos habla puras mamadas que ya parece función de circo que concierto".

Algunos seguidores le sugieren a Caz que busque ayuda, pues su comportamiento está afectando al grupo: "Eduin neta no empieces con cosas que no van al caso, si tienes problemas resuélvelos de la mejor manera no es justo que vayas a terminar solo, Grupo Firme me encanta, no lo hagas caer".













