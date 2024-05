Wendy Guevara asegura haber vivido una experiencia paranormal tras ser operada de emergencia

Este fin de semana, Wendy Guevara causó preocupación entre sus seguidores, luego de que se diera a conocer que había sido hospitalizada de emergencia tras presentar algunas complicaciones de salud.

La noticia fue dada a conocer por la propia influencer, a través de varios videos que compartió en sus redes sociales, en los que explicó que le habían detectado una piedra en las vías biliares, por lo que tendría que ser operada de inmediato.

Wendy visitó el quirófano la madrugada del lunes y para la tarde de ese mismo día ya había sido dada de alta. Hasta el momento eran pocos los detalles que se tenían sobre su salud; sin embargo, recientemente reveló que tras la cirugía, vivió una experiencia paranormal.





La influencer presentó un fuerte problema en la vesícula que la llevó hasta urgencias. Foto: Instagram.





Fue a través de un video compartido en TikTok en el que la ganadora de "La casa de los famosos" aseguró que, durante su estancia en el hospital, recibió la visita de la muerte y hasta relató cómo fue el encuentro.

"Vi a alguien de negro. Aquí, donde está el ventilador (señalando hacia el lugar) había una silueta con una manta negra. Pensé era la muerte (y) en mi mente decía: 'Diosito está conmigo'", dijo.

Aunque para ella todo fue muy real, para sus amigos la situación tiene una explicación lógica y es que Wendy aún se encontraba bajo los efectos de la anestesia cuando la supuesta entidad se hizo presente.









¿Cuál es el estado de salud de Wendy?

Ya mucho más recuperada y fuera del hospital, Guevara retomó sus redes sociales para hablar con sus fans, agradecerles por su cariño y preocupación y darles una actualización sobre su estado de salud.

"Ya me dieron de alta. (En el hospital) me atendieron muy bien y me ayudaron mucho. Yo llegué en la mañana y me pudieron operar hasta la madrugada, no recuerdo bien. Me vine a casa de Evelin y nada más quiero decirles que estoy bien", dijo.

Asimismo, presumió los regalos que le han hecho llegar durante su convalecencia, y que incluyen varios arreglos florales de amigos cercanos y algunas marcas con las que ha trabajado.





La influencer fue dada de alta la tarde de este lunes. Foto: Instagram

