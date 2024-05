Loni Willison, la modelo que hoy vive feliz en su situación de calle

La historia de vida de Loni Willison ha impactado, debido a que a pesar de que muchas personas a su alrededor se preocupan por ella, por vivir en situación de calle, la modelo asegura encontrarse más fuerte y segura que nunca, pues hace una década vivió una situación muy complicada, cuando se divorció de su famoso esposo, el actor Jeremy Jackson, que la golpeó y abusó severamente durante todo su matrimonio.

Jeremy Jackson fue un famoso actor infantil y juvenil, saltó a la fama en la serie "Baywatch", donde interpretó a Hobie Buchannan, de 1991 a 1999, año en que cumplió 18 años. Con 19 años y cansado de su rol en la serie de salvavidas, Jeremy se dedicó a fabricar metanfetamina, situación que lo llevó a ser encarcelado por 90 días; también estuvo en rehabilitación en, por lo menos, cinco ocasiones.

Esto ocurrió años antes de que conociera a Loni que, por muchos años, apareció en la portada de revistas fitness estadounidenses como "Glam Fit" y "Flavor"; aunada a su faceta como modelo, fue asistente de un cirujano plástico.

Loni y Jeremy se casaron en 2012, fue entonces que el rostro de la modelo comenzó a ser familiar para las y los fotógrafos que captaban a la pareja en su aparición en distintas alfombras rojas y, aunque durante estos eventos, su relación parecía marchar viento en popa, desde que contrajeron matrimonio, Willison fue víctima de los abusos físicos de su esposo.

Sin embargo, nunca habló de estos maltratos sino hasta 2015, cuando se hizo efectivo su divorcio con Jackson.

En esa época, la modelo recordó que, durante una pelea dentro de su domicilio, los efectos que la droga y alcohol que Jeremy consumía en exceso, produjeron que la golpeara brutalmente.

Willison quedó inhabilitada por las fracturas de costillas, lesiones en el cuello y rasguños en la cara y el cuerpo que la golpiza le dejó, por lo que tuvo que abandonar su trabajo como modelo; el cirujano con el que trabajaba también prescindió de sus servicios.

Ese fue el comienzo de una lucha para la joven, de entonces 31 años, que con pocos recursos pudo rentar un departamento en el que viviría un abuso atroz.

Ya en la indigencia, Loni concedió una entrevista a "Daily Mail" y confió que, mientras alquilaba una pieza, a poco tiempo de divorciarse, su ex se encargó de contratar personas que la electrocutaron a lo largo de un año, lo que presuntamente habría provocado una hipersusceptibilidad al entrar en contacto con cierto de tipo de metales y electricidad, lo que -aseguró- le impide vivir en un lugar cerrado.

Las primeras fotografías de Loni, viviendo en las calles de Los Angeles, datan de 2018; en todas ellas, se le pueden ver trasladándose con un carrito de super, donde lleva todas sus pertenencias.

Willison ha perdido varias piezas dentales y, comúnmente, es captada con hematomas alrededor de sus brazos o rostro; ha confiado a la prensa (que constantemente la entrevista) que cuando comenzó a vivir en la calle, optó por no bañarse por un año entero, pues de esa manera luciría lo suficientemente sucia para que algún hombre quisiera abusarla.

Hace tres años, en una entrevista con "TMI-BUZZ", la modelo destacó que, a pesar de tener una familia grande, han optado por respetar su estilo de vida, pues en más de una ocasión ha dejado claro que no quiere que las personas que la rodean traten de compadecerla, pues no se considera una víctima de su situación.

"Tengo un montón de familia, no estoy muy segura ahora de cómo se sienten, es una situación loca, ellos me conocen lo suficiente, saben que estoy bien, estoy haciendo lo que necesito hacer, no están diciéndome: ´-Oh, necesitas esto´, ´-Oh, pobre de ti´, no hago eso, no juego ese juego y ellos no necesitan eso tampoco".

También respondió a la pregunta de si algún día se veía volvieron a vivir bajo un techo de concreto.

"Eventualmente, me gustaría tener algo, pero es tan difícil para mí encontrar un lugar, literalmente, tendría que encontrar algo no muy caro, en medio de la playa, sin que haya nadie rodeándome y no porque no me guste la gente", precisó.

La última vez que fue captada fue el 17 de mayo, mientras buscaba en un contenedor de basura algún producto cerrado que pudiera servirle; la modelo se llevó consigo un enjuague bucal.

