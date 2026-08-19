La directora creativa de DreamWorks Animation, Kat Good, aún recuerda cuando su madre la llevaba al cine.

Sentarse en una sala oscura con una cubeta de palomitas, esperar a que se abrieran las cortinas y descubrir en la pantalla cintas como Bambi se convirtió en uno de esos recuerdos de infancia que permanecieron con ella cuando creció y comenzó a contar sus propias historias.

“Ver cómo se abrían las cortinas y aparecía Bambi. Creo que existe algo muy especial en esa experiencia compartida de las familias que pueden ir juntas al cine y formar parte de una historia”, explica Good.

Hoy, después de trabajar en el departamento de historia de producciones animadas como Kung-Fu Panda, la cineasta estadounidense dirige CoComelon: la película.

Este es el primer largometraje basado en la serie infantil que nació en YouTube y que se convirtió en un fenómeno entre niños y niñas en edad preescolar, con canciones sobre la familia, las emociones y situaciones de la vida cotidiana.

Para ella, llevar ese universo al cine significa algo más que trasladar a sus personajes de una pantalla pequeña a una más grande: quiere que la película pueda convertirse en un recuerdo parecido al de ella con su madre.

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Esa mirada hacia las primeras experiencias de la infancia también atraviesa la historia, que llegará a salas en febrero de 2027, en donde JJ, protagonista de CoComelon, deberá enfrentarse a su primer día de kinder.

“Es un momento bastante importante para muchos niños y puede provocar ansiedad, pero también emoción”, señala la directora. Para enfrentar esos sentimientos, JJ lleva a la escuela a Boba, uno de sus objetos más queridos y que le brinda seguridad, pero termina perdiéndolo.

Recuperarlo lo llevará, junto con sus amigos Cody, CeCe y Nina, hasta una tierra mágica llamada Lost and Found. Y mientras busca aquello que perdió, el personaje comenzará a descubrir también las herramientas que necesita para enfrentarse a una nueva etapa.

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“Nuestra historia habla de lo que significa encontrar tu valor y encontrar tu propia voz, pero también de darte cuenta de que el camino siempre es mejor cuando tienes a tus amigos a tu lado. Queríamos entender qué estaba aprendiendo JJ durante este viaje, cómo estaba creciendo y qué necesitaba encontrar dentro de sí mismo”, explica.

Aunque desde sus primeros videos CoComelon utiliza canciones para acercar a los pequeños a sus emociones, Good asegura que hablarles de miedo, amistad o crecimiento implicaba hacerlo sin minimizar lo que sienten ni convertir la cinta en una lección dictada por adultos.

“No estás hablándoles desde arriba ni enseñándoles una lección. Estás viendo a alguien atravesar su propia historia y hacer sus propios descubrimientos, y nosotros descubrimos junto con él. Cuando entiendes que lo que necesita JJ es algo universal, puedes hablar no solo con el niño que él es, sino con el niño que todos llevamos dentro”, señala.

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Para las madres

La directora también pensó en quienes acompañarán a esos pequeños a la sala. Por ello, el proyecto también es una especie de “carta de amor” para ellas.

“A lo largo de mi carrera, algunas de mis amigas me han dicho: ‘Sólo quiero poder llevar a mis hijos al cine, salir de casa y encontrar una película que sea para nosotros’. Así que esto es para mis amigas. Esta es esa película que puedes ir a ver con tu familia, disfrutar juntos y pasarla bien. Queríamos crear una historia familiar divertida, sana y cálida, para que los padres puedan poner a sus hijos frente a un mensaje de esperanza y alegría”.

La cinta contará además con 10 canciones originales producidas con Justin Tranter, colaborador de Selena Gomez, Justin Bieber y Chappell Roan, mientras que el mexicano Cristo Fernández prestará su voz a uno de los nuevos personajes.

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El tráiler de CoComelon ya está disponible en plataformas digitales.

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