Claudia de Icaza ha revivido en redes la relación que unió a Fran Meric y Daniel Bisogno y que, ambos, llegaron a describir como tormentosa; la periodista cuenta que, fuentes cercanas a su círculo, fueron testigos del trato enfermizo que marcó su noviazgo.

En su cuenta de X, la periodista ha estado compartiendo un hllo de tuits en los que habla de algunos pormenores que, aparentemente, habrían marcado la relación de más tres años entre el conductor de "Ventaneando" y Meric.

De Icaza escribió que tuvo la oportunidad de conversar con un exvecino de Fran que, por la época en que andaba con Bisogno, vivía en Jardínes del Pedregal.

De acuerdo a su fuente, pudo atestiguar algunas de las peleas más altisonantes de la expareja, la cual se debatía verbalmente en las escaleras del edificio en que la joven y su vecino vivían.

"Hoy platique con un cuate que vivía en unos departamentos en Jardines del Pedregal, donde vivía la actriz Fran Meric, cuando andaba con Daniel Bisogno, y oh my dog, me entero que todos sus pleitos los escenificaban en la escalera a grito pelado y sin filtro", escribió la también escritora.

Afirmó que el conductor tenía un carácter muy temperamental, que generaba discusiones entre ellos:

"Que el ´Muñeco´ era muy celoso, controlador y muy dado a berrinches infantiles, que fingía irse y se escondía. que era un show para los vecinos que no entendían qué hacía por ahí a salto de mata", ahondó.

En la primavera del 2021, Fran confió en una entrevista que la relación amorosa que más la afectó fue la que tuvo con Bisogno, pues fue ella en que entró en una profunda depresión, al percatarse que no llenaba las expectativas que el conductor tenía, lo que le generó pensar en quitarse la vida.

"Me encariñé mucho con él, luego la relación se volvió muy tóxica, no llenaba las expectativas de él y seguro él también sentía que no estaba al cien, fue el momento en que más fondo he tocado en mi vida, en esa relación desarrollé claustrofobia, me desmayaba constantemente, me puse súpermal, desarrollé una cosa que se llama disautonomía, sí me generó una inestabilidad física y mental, un día compré pastillas, no me las tomé pero las tenía ahí, decía ´¿qué hago, me las tomo?´, a lo mejor si me las tomo, todo esto se acaba, me voy a dar cuenta si la gente me ama o no, ya muerta", expresó.

