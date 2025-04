El día en que Daniel Bisgono se casó con Cristina Riva Palacio afirmó que quería que la joven pasara junto a él, el resto de su vida, sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, el conductor ni siquiera advirtió la presencia de la joven que, por esa época, le hablaba de usted.

En los últimos días se reveló que Riva Palacio, exesposa del conductor y la familia de él atraviesan un ríspido momento, derivado al hecho de que Daniel falleciese sin dejar un testamento que estableciera a quién o quiénes quería heredar su patrimono, pues a pesar que su deseo era la seguridad económica de su hija Michaela, sus hermanos quieren que, parte de su dinero, sea dirigido a su padre, don "Concho" Bisogno.

Sin embargo, hubo una época en que todo marchaba bien, cuando Daniel y Cristina se conocieron, hace alrededor de 14 años, cuando ella comenzó a hacer sus prácticas profesionales en "Ventaneando".

En entrevista con Matilde Obregón, Riva Palacio rememoró cómo fue su primer encuentro con "el Muñeco"; ella acaba de regresar de Italia, país en el que residía en ese tiempo y, a propósito de los cuatro meses que tenía de vacaciones, aprovechó para realizar uno de los requisitos que su universidad solicitaba.

"Yo vivía en Italia y vine a México, hice unas prácticas en Azteca, entré a trabajar en ´Ventaneando´, hacía de todo; me enseñaron a ser reportajes, doblajes, edición, yo iba al foro", contó.

Cristina era 16 años menor que el conductor, por lo que se refería a él de "usted", al menos así fue durante las tres primeras semanas que trabajó en el vespertino.

"Al principio, yo a Daniel le hablaba de usted, Daniel me llevaba de 16 años, le hablaba de usted, no lo conocía, yo con el que me empecé a llevar mucho fue con Pedro y ´la Choco´ muchisímo, yo a Daniel le hablé tres semanas de usted, '¿quiere usted agua?´", rememoró.

En una ocasión que Cristina se fue muy elegante al programa, debido a un compromiso familiar formal que tenía al acabar la emisión, fue el momento en que "el Muñe" se sintió atraído por la joven a, tal grado, se le pidió a "Pedrito" que le hablara de ella.

"Tenía un evento muy importante, ya no tenía tiempo de cambiarme, iba con un vestido amarillo y Daniel le dice a Pedrito: ´oye, ¿quién es la del vestido amarillo?, preséntamela´, me habló por teléfono", ahondó.

Al poco tiempo, empredieron un viaje a Guanajuto, debido a que el programa se grabaría unos días en el estado, fue así que, como casi todos los conocidos del conductor, advirtió el gran carisma que lo caracterizaba.

"Yo iba con ellos a todos lados, ahí empezó todo, Daniel me tenía muerta de la risa, o sea, de verdad, le decía, ´ya, por favor, me duelen los cachetes, ya no puedo ni un segundo más, te lo ruego´", dijo.

"La Choco" le confesó que todas las reuniones que Daniel hacía en la casa, en que estaba invitaba, era con el propósito de invitarla y poder pasar tiempo junto a ella.

De ahí, recibía arreglos florales y luego, a una invitación a trabajar con él en la radio, en donde se dio cuenta que estaba enamorándose de él, cuando Bisogno no veía que ella tomara la decisión de estar a su lado., por lo que decidió alejarse.

"Éramos amigos, aparte yo me iba a regresar a Italia y yo decía ´¿pa´qué?´, hasta que, un día, me dijo ´ya te rogué mucho, ya bye´, ahí me di cuenta que me importaba´", destacó.

