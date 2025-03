Cinco películas mexicanas recorrerán, durante los próximos tres meses, un centenar de escuelas de educación superior diseminadas en las 32 entidades de la República, para que los estudiantes participen en talleres alusivos a ellas.

La sexta edición de Cine a la Escuela cuenta en esta ocasión con los títulos “Distancias cortas”, de Alejandro Guzmán; “Tío Yim”, de Luna Marán; “Dibujos contra las balas”, de Alicia Calderón, “Club Sandwich”, de Fernando Eimbcke y “Quebranto”, de Roberto Fiesco.

Se trata de un programa de colaboración entre la Subsecretaria de Educación Media Superior, iniciativa privada y sociedad civil en favor de la formación de públicos y poniendo al cine al servicio de la educación.

“He podido observar a lo largo del programa y con testimonios de chicos participantes, que les ha permitido conversar sobre temas que les tocan de manera abierta, que los ha hecho hacer comunidad en su clases y confrontarse con una película mexicana que no habían hecho antes y que retratan su realidad o de otras”, dice Mónica Lozano.

La coordinadora del proyecto recuerda que hay materiales pedagógicos de apoyo para los profesores, que les permite contestar la pregunta de ¿cómo mirar una película? y expandirlo en el alumnado.

Sumando las anteriores ediciones han participado 35 películas mexicanas, 400 profesores y más de 50 mil estudiantes.

Durante la presentación oficial del programa, efectuada esta mañana, estuvieron presentes algunos de los realizadores participantes.

“La mayoría de las películas han recibido un apoyo del Estado y nosotros siempre pensamos que al hacerla no es sacar un beneficio (personal), sino acercarnos a la gente. Las películas generan una cadena de valor no sólo financiero, sino cultural, y es para que no se queden sólo en una sala, sino que puedan llegar a otros lugares y generar un diálogo con la gente”, considera Eimbcke, quien en “Club Sandwich” relata el encuentro entre dos jóvenes en unas vacaciones.

“Quebranto”, otra de las cintas, fue estrenada en 2013 abordando la vida de Coral Bonelli, quien de niño fue conocido como “Pinolito” y su mamá “Doña Pinoles”, actriz en películas y series como “Los Héroes del Norte”.

“Cuando la comunidad tras no era, digamos, un punto focal, ni de discusión. Fue una fortuna que ese retrato me haya tocado vivirlo y que a poco más de 10 años que lleva su estreno, siga llegando al público”, expresa Fiesco, su director.

Luna Maran, en tanto, llega con un retrato íntimo de un personaje comunitario (“Tío Yim”), entre la música y sus propias contradicciones de vida.

“Ojalá este proyecto pudiera replicarse a más escuelas de nivel nacional y en Latinoamérica para mostrar la identidad mexicana”, apunta.

📷

ResponderResponder a todosReenviar

Agregar reacción