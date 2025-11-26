Más Información

volvió a subir a un escenario tras varios años de parón, ahora en su proyecto como solista en el que está estrenando su primer disco, “Perdido en los graves” , cuyas letras, explica: “hablan de algo muy prospectivo, algo muy personal, todo lo que aprendí en seis años de vida”.

En un concierto íntimo con poco menos de 100 personas el ex RBD presentó este material aunque no completo, pues, eligió cinco canciones para mostrar un poco de lo que quiso imprimir en el álbum.

“Gracias por estar aquí, esta canción es muy especial, la compuse sobre algo muy personal, que es aprender a disfrutarse de uno mismo, de la soledad, no es mala cuando se disfruta y te ayuda a recargarte”, dijo antes de interpretar “Que vida”.

En “Perdido en los graves”, Uckermann usó todo lo aprendido durante este tiempo que tomó para dedicarse a sí mismo, parte de estos conocimientos son en numerología, misma que utilizó para materializar “Pase lo que pase” que: “Es una canción muy especial, habla del número dos, que en la numerología habla de las armas gemelas”, dice.

Christopher Uckermann bajó del escenario tras volver a agradecer a sus fans por acompañarlo en esta noche tan especial, mismos que lo recibieron para darle ramos de flores y mostrar sudaderas con el logo de RBD, novela y agrupación que lo llevaron a la fama internacional.

¿Cuándo y dónde escuchar el nuevo disco de Christopher Uckermann?

El nuevo disco de Christopher Uckermann, “Perdido en los graves” se estrenó en todas las plataformas digitales el pasado 11 de noviembre del 2025, por lo que se puede escuchar en el servicio de streaming de tu preferencia, ya sea Spotify, Apple Music u otros similares.

El álbum cuenta con 10 canciones, cada una con un significado especial para el cantante y tiene una duración total de 31 minutos, por ahora el ex RBD no ha anunciado una gira por México o el extranjero para llevarlo en vivo a sus fans.

