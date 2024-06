Christian Chávez: "Seguiremos luchando hasta que este día sea únicamente de celebración"

Al grito de “las vidas trans importan, las vidas LGBT importan” es como iniciaron el día de hoy las actividades de la XLVI Marcha del Orgullo LGBTTTTIQAP+ de la Ciudad de México, con la presencia de destacadas figuras del espectáculo.

Con un pequeño escenario a un costado del Ángel de la Independencia, desde las 10 de la mañana la fiesta comenzó, pero también la invitación a la reflexión, ya que el objetivo de este evento es para exigir el derecho por una vida segura para las personas trans y la comunidad LGBTTTIQ+ en general.

Al respecto el actor y cantante Christian Chávez fue el encargado de dar un mensaje, en el cual explicó que esta marcha era una celebración por la libertad de ser, pero sobre todo para reconocer y conmemorar a todos aquellos que abrieron la brecha para la comunidad.

“Por quienes perdieron su trabajo, su familia y lamentablemente muchos la vida, decirles que no ha sido en vano su lucha, esa lucha que hoy nos permite estar aquí”, dijo el integrante de RBD.

Chávez también resaltó la importancia de la unidad, para lograr transformar el odio en amor. También destacó que en la actualidad la población LGBTTTIQ+ goza de más espacio, representación, pero sobre todo visibilidad; pero de igual manera señaló que aún hay mucho camino por recorrer, ya que en México no se han erradicado los crímenes se odio.

“Seguiremos luchando hasta que este día sea únicamente de celebración, hasta que ya no queden más lágrimas que secar, hasta que no haya nada triste que recordar ¡arriba la resistencia!”, fue como Christian terminó su discurso.

Es esta ocasión el cantante usó una playera que en la espalda y al frente tenía la palabra “pu…”, a lo que argumento que se trata de adueñarse de una palabra que se ha usado se manera despectiva y discriminatoria hacía los miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, porque al hacer esto recupera un poco del poder que le fue arrebatado del pasado, pero no por esto considera que sea alguien a quien seguir.

“Yo no me siento un ejemplo, me siento un ser humano más de la sociedad que forma parte de la comunidad… soy lo que soy”, dijo el RBD.

Quienes también dieron un mensaje de apoyo y empatía con la gente ahí reunida, fue el elenco femenino del espectáculo 2000’s X Siempre (Naidelyn Navarrete, Grisel Margarita, Martha Sabrina, Violeta Isfel, Roxana Puente, Brissia, Fer Arizwurta, Gaby Sánchez, Daniela Aedo).

“Estoy muy agradecida con la comunidad, porque han sido parte importante de mi carrera, gracias por amar a Antonella, pero también quiero decirles que amor es amor y las vidas trans importan”, dijo Violeta Isfel.

En seguida tomó la palabra Naidelyn, para decirles que en esta libertad que en la actualidad se tiene, los pronombres no deben importar, sino que todos sean buenas personas, que en verdad es importante.

“Siempre van a tener en nosotros unos aliados, se me llenan los ojos de lágrimas por verlos aquí felices… hoy marchan por su libertad de ser y yo marchó por mi hermana Raquel”, expresó Daniela Aedo, para después dar paso a una estrofa de "Amigos por siempre", la cual cantaron sus fans.

Pero no todo fue seriedad o activismo, también hubo diversión cuando Turbulence y Burrita Burrona llegaron para cantar y bromear con los presentes, y ellas fueron las encargadas de dar el banderazo de salida de la marcha número 46 por el orgullo.

Para terminar con esta parte de la celebración, las integrantes de la nueva temporada de "Drag Race México", y que fueron presentadas por las anfitrionas Lolita Banana y Taiga Brava, quienes hicieron que las participantes bromearan y hasta hicieran una pasarela, para que el público las viera más de cerca.

Finalmente Tiaga expresó que el drag es un regalo que les permite ser lo que son sin esconderse, pero no sólo ellas sino a toda la comunidad; y acto seguido bajaron del escenario para caminar hacia el desfile.

En este evento también participaron los cantantes Roberto Blazquez, Emma y Jessica Díaz.





