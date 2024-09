El nombre de Marco Antonio Regil se viralizó, luego de que una joven influencer le pidiera una fotografía, pues a pesar de posar a lado del conductor, confesó que no tenía ni idea de quién se trataba, pero se acercó a él impulsada por el gran revuelo que su presencia generó en el vuelo en que viajaban juntos.

La influencer conocida como "Sin6n" publicó ayer una foto junto a Marco Antonio Regil, en la que aparecen arriba de un avión. Esto no fue lo que más llamó la atención, sino que la joven confesó que no sabía a quién había pedido la fotografía, a pesar de que le dijo que lo admiraba mucho, con el objetivo de obtener la instantánea.

"Hay un señor en el avión que no le dejan de pedir fotos y autógrafos, pero no sé quién es, y le pido foto (...), perdón señor, por decirle que lo admiro cuando en realidad no sé quién es, me suena mucho su cara, pero no sé de donde".

Por las miles de reacciones que causó, Sin6n tuvo que reconocer que fue su madre y padre, que viajaban con ella, quienes le sugirieron que se acercara a él.

La duda de la influencer no duró mucho, pues varias y varios de sus seguidores le dijeron de quién se trataba, así como también mencionaron algunos del programas más conocidos que Regil ha conducido.

Al leer un comentario donde explicaban a la Sin6n que el conductor aparecería en la primera versión mexicana de "100 mexicanos dijeron", denotó que ya había de quién se trataba.

La trayectoria de Regil como conductor data de hace más de 30 años; antes de llegar a la Ciudad de México, se destacó como locutor en su natal Tijuana. De hecho, su abuelo materno fue uno de los ingenieros que fundó la radio en nuestro país.

Ya en la capital, demostró su gran facilidad para conducir programas de concursos que lo convirtieron en una de las caras más conocidas de los noventas y dos miles en la televisión mexicana, como "Atinale al precio" y "100 mexicanos dijeron".

Con el tiempo, Regil se alejó de la televisión, se mudó a Los Ángeles y emprendió como conferencista, área en que se ha desempañado muy bien, fue hace poco más de un año que volvió a nuestro país para conducir un programa de TV Azteca y, más recientemente, a hablar de temas de salud y emprendimiento en Radio Fórmula.

melc