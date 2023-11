Céline Dion regresa radiante tras casi un año de batalla contra una seria enfermedad

Una rara afección neurológica conocida como el Síndrome de Persona Rígida fue la causa de la ausencia de la cantante Céline Dion en los escenarios y los reflectores. Su diagnóstico en 2022 la llevó a cancelar sus presentaciones programadas tanto para este año como para el 2024. Tras esta difícil noticia, la famosa recientemente hizo una reaparición que quedó documentada en videos y fotografías.

Resulta que la intérprete de "My Heart Will Go On" asistió al T-Mobile Arena en Las Vegas para presenciar el partido de hockey entre los Vegas Golden Knights y los Montreal Canadiens. El emotivo momento se compartió en Instagram, ya que Chantal Machabee, vicepresidenta de comunicación de los Montreal Canadiens, publicó una foto junto a la también voz de "I'm Alive".

En la imagen, ambas lucen sonrientes. Dion posó con un atuendo en colores claros, con un suéter beige que combinó con un chaleco blanco y un reloj dorado, mientras que Chantal optó por un look totalmente negro.

Además de su interacción con Machabee, Céline Dion estrechó la mano de los jugadores presentes.

El entrenador Martin St. Louis expresó en francés su admiración a la intérprete, calificando la noche como "increíble" gracias a su presencia.

La celebridad también ofreció consejos a los deportistas, alentándolos a mantenerse "saludables y fuertes": "Hagan lo que mejor hacen", comentó.

Asimismo, Dion compartió este especial encuentro con sus hijos René-Charles, de 22 años, y los gemelos Nelson y Eddy, de 13, con quienes se tomó una fotografía publicada en la cuenta del equipo.

Chantal Machabee agradeció la generosidad de la famosa y escribió: "una gran experiencia en el juego en Las Vegas".

Los fanáticos se mostraron felices por el regreso de la artista y expresaron sus sentimientos en los comentarios de las fotografías.

Mensajes como "¡Celine, te ves increíble! ¡Te mando abrazos! ¡Te queremos mucho", "Nuestra querida Celine tiene muy buena cara, se siente bien verla, la amo", y "La foto que le da la vuelta al mundo hoy ¡Gracias por este hermoso compartir" inundaron las respuestas.

Por su parte, esta externó su entusiasmo por la experiencia: "¡Gracias por reunirse con nosotros después del juego, muchachos! Fue memorable para todos nosotros. ¡Que tengan una gran temporada! Céline".

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

El "síndrome de la persona rígida" se caracteriza por una rigidez muscular fluctuante en el torso y las extremidades, y una mayor sensibilidad a estímulos como el ruido, el tacto y la angustia emocional, que pueden causar espasmos musculares, según la definición del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de EE.UU.

"Las posturas anormales, a menudo encorvadas y rígidas, son características del trastorno", indica también el instituto.

Las personas que sufren esta condición, que afecta al doble de mujeres que de hombres, pueden tener dificultades para caminar o moverse, y a menudo evitan salir de la casa porque los ruidos de la calle pueden llegar a desencadenar espasmos y caídas.

La mayoría de las personas son SPS -como se conoce al síndrome por sus siglas en inglés- tienen caídas frecuentes, y como carecen de los reflejos defensivos normales, las heridas provocadas por las caídas pueden llegar a ser severas.

Causas

Los científicos aún no entienden qué causa este síndrome, pero se cree que es una enfermedad autoinmune, es decir que es el sistema inmune de la persona el que ataca su propio sistema nervioso central (cerebro y medula espinal).

El instituto estadounidense, también lo ha asociado a otras enfermedades autoinmunes como la diabetes, la tiroiditis, el vitíligo y la anemia perniciosa.

Con información de BBC.