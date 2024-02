Celia Lora recuerda que un novio la celó, pensando que le fue infiel con Robbie Williams

A pesar de que Celia Lora creció en un núcleo familiar lleno de amor, pues su madre y padre tienen más de 50 años juntos, asegura que tiene expectativas nulas con respecto a las relaciones de pareja, ya que con el paso de los años ha evidenciado que las historias románticas que cuentan en las películas y en la literatura no tienen nada de parecido con la realidad. De hecho, rememoró cómo algunos de sus novios la celaban sin razón, pues uno de ellos, hasta creyó que le estaba siendo infiel con Robbie Williams.

La hija de Alex y Chela Lora se dio cita en el lanzamiento de la línea de joyería de Montserrat Oliver y, cuando la prensa la captó, no pudo huir de los cuestionamiento acerca de Lizbeth Rodríguez, la influencer que aseguró que ella y Celia habían sostenido una apasionado noviazgo, sin embargo, la modelo se negó rotundamente a hablar de su examiga, la que cree que, todo este tiempo, sólo ha tratado de sacar ventaja de la popularidad que tiene para figurar en los medios de comunicación.

"No tengo que decir nada de ella ya", expresó a "Venga la alegría".

Cuando la prensa se percató de la renuencia a hablar de Lizbeth, prefirieron cambiar de tema y preguntarle acerca de si todavía creía en el amor; Celina afirmó que no y que, de hecho, estaba convencida de que no estaba hecha para sostener una relación amorosa, pues desde hace años no ha formalizado con ningún nombre, situación que la tiene en uno de los mejores momentos de su vida.

La respuesta de Lora sorprendió, debido a que su familia es un ejemplo de que los matrimonios pueden llegar a ser duraderos, y aunque la joven es consciente de ello, destacó que su madre y padre son un caso excepcional.

"Yo crecí con esa mentira, porque es una mentira, no lo encontramos todos; ellos son un (pequeño) porcentaje del mundo, son almas gemelas, se parecen mucho entre ellos, parecen hermanos, entonces tú creces con eso y dices: ´-Ah, pues con el primero que ande ya se armó´ y no es cierto", consideró.

La modelo se mostró escéptica ante la posibilidad de encontrar una pareja con quien formar un futuro, situación que tampoco le quita el sueño, pues hace mucho dejó de fantasear con la idea de encontrar un verdadero amor.

"Realmente no, ellos fueron muy afortunados, pero yo no creo, honestamente, que yo encuentre, pero Beto a saber".

Fue así que Celia recordó que, a lo largo de su vida, tuve tres novios y, dos de ellos, eran muy celosos y de forma injustificada, pues le reclamaban por las situaciones más absurdas, como la ocasión en que uno le reclamó por tener fotos con Robbie Williams en sus redes, sin advertir que se trataba del famoso cantante inglés, que Lora ha seguido desde su juventud y con quien se dio un beso en un concierto que ofreció hace muchos años en nuestro país.

"Uno me reclamó un día, yo estaba en su casa haciendo de comer, él venía ya del trabajo y me habló para reclamarme; ´-Tienes fotos con un cabr*n besándote en Facebook´, y yo: -´¿De qué estás hablando?´, cuando ya me iba, me interceptó el cabr*n, no sé cómo llegó, me empezó a enseñar... ¿no era Robbie Williams?, y yo de: ´-No mam*s, wey ¿me estás reclamando de Robbie Williams?, cosas muy tontas", detalló.

