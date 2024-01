Celia Lora, decepcionada de Lizbeth Rodríguez por inventar noviazgo: "Pensé que era mi amiga"

Celia Lora responde frontalmente a los cuestionamientos acerca de Lizbeth Rodríguez y la polémica que las vinculó románticamente, luego de que la influencer dijera públicamente que eran novias y estaban muy enamoradas, pues asegura que no sólo es mentira, sino que su examiga se aprovechó de la ocasión en que le presentó a su madre y padre; Chela y Alex Lora, para inventar que eran sus suegros, situación que la hizo sentirse traicionada, debido a que llegó a considerarla una amiga.

Lora fue al estreno de "Rommie", la cinta que protagoniza su mejor amigo, José Eduardo Debez, demostrándole todo su apoyo al actor, pues a sabiendas de que sería cuestionada acera de los rumores sobre Lizbeth Rodrtíguez, no quiso perderse el logro del hijo de Victoria Ruffo.

Tampoco se mostró evasiva cuando el nombre de la influencer salió a colación, negando nuevamente haber sostenido una relación con Lizbeth, pues hasta destacó que, desde hace 10 años, esta soltera.

La joven expresó su decepción, pues destacó que llegó a pensar que, en Lizebth, tenía una verdadera amiga, motivo por el que decidió presentarle a su mamá y papá, al finalizar un concierto del TRI, de lo que se arrepentiría muy pronto, pues aseguró que Rodríguez se aprovechó de las fotos que le tomaron conviviendo con Chela y Alex para decir que eran sus suegros.

"Pensé que era mi amiga, he tratado de llevar una vida tranquila, quiero estar lejos de chismes y estupideces y alguien que según era mi amiga, en el momento que le presente a mi papá (hizo eso)", dijo a Berenice Ortiz.

Además, argumentó que, casi todo el año pasado, se la pasó viajando y sus fotografías en redes sociales constatan que, en esas salidas, Lizbeth nunca la acompañó.

"¿Donde la viste conmigo y Johnny Depp, o con Metallica?, yo estaba viendo a Madonna en Londres cuando dijo su m*m*da", señaló.

La hija de Alex Lora se dijo utilizada y, sobre todo, "muy tonta" por haberle presentado a su familia.

"No es de mí, fue de mi papá de quién se le colgó, se le hizo muy fácil, yo ya estoy harta de la gente así, cada quien te demuestra quién es, ¿para qué los quiero cerca?, por eso yo estoy aquí, porque José Eduardo es mi mejor amigo, porque ese cabr*n me entiende en ese sentido", consideró.

También dijo que no comprende cómo la prensa y el público pudo creer en la historia que Rodríguez inventó aparentemente, pues son dos personas que no tienen nada en común. De hecho, confesó que a pesar de que sí fueron amigas, fue "muy por encimita", pues confió que nunca le tuvo la confianza para hablarle de temas tan íntimos como cuando estuvo en la prisión de Santa Martha Acatitla.

Además, bromeó al expresar que no tendría un romance con la influecer, después de haber besado labios como los de Robbie Williams.

Celia confió que, luego de que Lizbeth inventara las versiones de una supuesta relación, le envió un audio muy molesta a la influencer, pues hasta rompió en llanto por la impotencia que le provocó su actuar.

"Yo le mandé un audio llorando a la culer*, yo le dije: ´-tú no sabes cómo ha sido mi vida, tú no sabes cómo es que, desde que yo era niña, mis papás no podían ir por mí a la escuela, no podemos ir a comer hasta la fecha´, no tienes una vida normal para que p*nd*ja, que según es mi amiga, venga a arruinarlo en un segundo", destacó.

Lora duda que la influencer vaya disculparse por lo que hizo:

"No creo que un día tenga ni la educación ni el valor civil, déjate yo, de pedirle perdón a mis papás que son unos señores ya de (edad)".

