Lizbeth Rodríguez, herida porque Celia Lora la negó: "La amaba con todo mi corazón"

Aunque Lizbeth Rodríguez no se retracta y asegura que sostuvo una relación amorosa con Celia Lora, a pesar de que ella se empeñe en negarlo, la influencer reconoce que ha decidido dejar atrás la historia que compartió con la hija de Alex Lora, debido a que la modelo le demostró que era una persona muy distinta a la que llegó a conocer el tiempo que convivieron, sin embargo, no perdió de vista que la hirió su indiferencia, pues aún hoy se siente dolida por la forma en que la trató.

A finales de octubre, la conductora de "Exponiendo infieles" sorprendió al declarar que era novia de Celia Lora, destacando que se encontraban muy enamoradas y que no tenían miedo en gritar su amor, ya que hasta los padres de la modelo; Alex y Chela Lora aprobaban su relación, sin embargo, fue cuestión de días para que la joven desacreditara a Lizbeth, asegurando que, si bien, eran amigas y habían colaborado juntas, entre ellas nunca había existido una relación amorosa.

"Este chisitecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos porque ya lo vi en todos lados, aunque yo no estoy en el país y la verdad tenía que decir que no, no es cierto, no sé por qué trascendió tanto, por qué se la creyeron", dijo en su momento Celia.

Lee también: Celia Lora niega ser la novia de Lizbeth Rodríguez: "Este chistecito ya llegó muy lejos"

En ese video, Celia no negó el gran afecto que sentía por Rodríguez, quien detalló que conoció hace aproximadamente cuatro años, pero destacó que se trataba de un cariño de amigas, sentimiento que la conductora no comparte, pues en más de una entrevista se dijo expresamente enamorada de de la hija de los Lora.

Por ello, ayer, durante su paso por la alfombra verde de décimo aniversario de Spotify, Berenice Ortiz y otros medios de comunicación se acercaron a Lizbeth para preguntarle cómo tomó la postura de Celia, pues hasta compararon lo que estaban viviendo, con la historia entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, que tanto se ha dedicado a negar que entre ella y "Joe" hubiera existido un noviazgo.

Fue así que la influencer reconoció que se sintió herida por la forma en que Celia afrontó la situación, sobre todo porque ella se entregó por completo al amor que la famosa le inspiró.

"Sí (me dolió) y me sigue doliendo, ¿tú sabes? yo amo, yo me entrego y es doloroso cuando una persona te sorprende, es cuando dijo: ´-Ay, Lizbeth, tú no aprendes´, yo siempre digo que nunca terminamos de conocer a las personas y me pasó ahora", reconoció.

Lee también: Lizbeth Rodríguez comparte románticas fotos con Celia Lora

También expresó que ella no es quién para hablar del motivo por el que la negó públicamente, pues no sabe lo que la mente y corazón de Celia atraviesan, por lo que destacó que prefiere concentrarse en el hoy y ahora, dejando atrás la historia que compartieron.

"Es una etapa que ya se cerró, ya no tengo nada más que decir respecto a ella, la vida sigue, estoy trabajando un montón y pues disfrutando de la vida, del amor y quien está en este momento".

A pesar de que es un ciclo que está tratando de cerrar, como dijo, Rodríguez no perdió la oportunidad de reiterar que el amor que sentía por Celia fue sincero.

"Yo digo que ella va a salir perdiendo porque yo la amaba con todo mi corazón", precisó.

Cabe destacar que, en ese mismo evento se presentaron Alex y Chela, a quienes les preguntaron por la presunta relación.

Mientras que el rockero negó conocer de qué tema le hablaban, la madre de Celia aseguró que estaba molesta porque Lizbeth tratara de aprovecharse de la fama de su hija, pues negó que hubieran sido novias y que les hubiera dado su aprobación.

"Que ella quiera hacerse famosa es otra cosa", señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc