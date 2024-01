Celia Lora pone orden de restricción contra Lizbeth Rodríguez, quien aseguró mantenían una relación

Hace unos meses, Lizbeth Rodríguez, exconductora de "Badabun", generó controversia al afirmar en redes sociales que mantenía una relación amorosa con Celia Lora, llegando incluso a llamar al rockero Alex Lora como suegro. La modelo de "Onlyfans" negó la historia y ahora, harta de la situación, habría decidido tomar medidas legales contra la presentadora de "Exponiendo infieles".

En una entrevista con medios, retomada por "De primera mano", Celia expresó su incomodidad por las declaraciones de la influencer, a quien consideraba una amiga. Según ella, Lizbeth estaría tratando de aprovecharse del nombre de su famosa familia: "Se está colgando de la fama de mi papá, le mandé una notificación, no dio la cara. Yo no sé si ella cree que todo es broma o se le hace chistoso. Trato de llevar una vida normal y una que según era mi amiga me lo destroza en tres segundos", detalló.

Celia Lora y Lizbeth Rodríguez han colaborado en sesiones de fotos desde hace más de tres años. Fotos: Instagram

Según en el video presentado por "De primera mano", la hija del intérprete de "Triste Canción" logró obtener una orden de restricción contra Rodríguez.

Celia explicó que al principio decidió ignorar la controversia, pensando que Lizbeth se cansaría: "Feliz me mandaba 'somos tendencia en Google'. Eso es lo que menos quiero", recordó. Aunque consideró demandarla, decidió no hacerlo para evitar beneficiarla, ya que afirma le gusta estar en polémicas.

“Sería su sueño que estuviéramos en demanda. Yo por mí, lo mejor que me podría pasar es no volverla a ver”, concluyó.

Las dos artistas habían participado en una sesión de fotografías para una plataforma de contenidos para adultos hace años, y Celia decidió presentarle a sus padres. En otra entrevista reciente, expresó sentirse decepcionada por lo sucedido y aclaró que la historia que Lizbeth contó ocurrió mientras ella estaba en Londres siguiendo la gira de Madonna, lo cual le desconcertó.

#CeliaLora le puso ORDEN de RESTRICCIÓN a #LizbethRodríguez por inventar RELACIÓN AMOROSA y molestar a su padre#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/Hj6z1ZJnk2 — De Primera Mano (@deprimeramano) January 18, 2024

