Celebran legado de José Alfredo Jiménez a 50 años de su muerte

Con proyecto de bioserie en pausa inician las celebraciones por el 50 aniversario luctuoso de Jose Alfredo Jimenez

Aún a 97 años del nacimiento del compositor José Alfredo Jimenez y a 50 años de su fallecimiento, sus canciones se siguen reproduciendo e interpretando en las fiestas de cualquier familia mexicana, pues como asegura su hija Paloma Jiménez, los temas que compuso no pueden pasar de moda.

“Hablan del amor, del contacto que tenemos unos con los otros, no puede ser una moda, es un acervo que debemos de seguir fomentando acercando a los jóvenes, a lomejor con la música que a ellos les gusta, por ejemplo con la banda, creo que hay muchas posibilidades con el gran acervo que dejó mi padre”, reflexiona Paloma en entrevista para EL UNIVERSAL.

Con ese propósito de acercar al público y celebrar con la gente que disfruta y conoce de su obra, es que se llevará a cabo la celebración de su 50 aniversario luctuoso con distintas actividades.

“Era importante que no pasara desapercibida esta fecha, si yo era muy joven cuando murió mi padre, pero he estudiado por muchos años sus canciones y eso ha sido una comunicación directa con él, todos los días que trabajo con sus letras es como si me estuviera comunicando con él. Siento que desde muchos ángulos José Alfredo está presente en el imaginario de México y queremos que siga presente”, comparte Paloma.

Una de las principales formas de mantener presente el legado de los artistas que han trascendido, ha sido a través de las bioseries, como fue el caso de José José, o Vicente Fernandez, y su hija aunque actualmente se concentra en otros proyectos, asegura que eso pronto podrá materializarse.

Foto: Archivo de la familia Jiménez Gálvez.

“Mi hermano (José Alfredo Jiménez Galvez) ya había dejado firmado el tema de la serie, pero estaban platicando si sería mejor hacer una película, en esas pláticas hemos estado pero todavía no se concluye nada, pienso que el próximo año se definiría, eso se quedó firmado, tarde o temprano lo van a hacer”, aseguró Paloma.

Mientras eso se concreta con las compañías Elefantec y No Vale Nada, con quienes se ha acordado la producción de una serie o película, el legado de Jose Alfredo se mantendrá y seguirá difundiendo, primero a través del festival musical que año con año se realiza en Dolores Hidalgo.

Entre las actividades culturales del festival que comienza hoy y termina el próximo domingo 26 de noviembre, habrá presentaciones musicales de artistas como Gabriel Solís, ensambles de Jazz en homenaje al compositor, el Coro Infantil de Guanajuato, conferencias, proyecciones y hasta batallas de freestyle con lo que buscan acercar a los jóvenes al legado de Jose Alfredo.

“Este festival ha sido muy bueno para dolores porque podemos congregar a mucha gente, y hacer que en el pueblo haya un evento significativo que celebre a Jose Alfredo, y abarca otros aspectos como la alfarería, y la historia y la cultura del pueblo mismo”, detalla Paloma.

Además arranca una exposición itinerante en el Complejo Cultural Los Pinos, específicamente en el salón Carranza, donde se desplegará una exposición de objetos y fotografías alrededor de la vida y obra del compositor mexicano.

Es una forma de mantener a José Alfredo en comunicación con su público tras 50 años de su fallecimiento, así como a través de sus canciones su hija Paloma y su hijo José, siguen aprendiendo de su legado gracias a los mensajes en sus canciones.

“Me siento triste y escucho 'Muñequita negra', claro no puede uno olvidar esto porque una de las marcas de la existencia es el sufrimiento, son mensajes que yo sigo recibiendo”, comparte.

rad