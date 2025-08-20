En la presentación de su libro “Perreo, una revolución”, Cazzu fue clara: “No quiero prensa de espectáculos”, convencida de que las preguntas girarían en torno a su relación con Christian Nodal, padre de su hija de casi dos años.

Por eso, la editorial reunió la semana pasada a reporteros de la fuente cultural y, eso sí, a youtubers e influencers para darle “seriedad” al evento. Pero no hizo falta convocar a la prensa de espectáculos, la misma que le abrió los primeros espacios a su música en México, para que el tema la alcanzara rápido. Y no, no solo fueron ellos quienes la cuestionaron sobre si Nodal cumple con la pensión de su hija; las preguntas personales, y hasta sobre casos ajenos, como el regaño de Maluma a una fan que llevó a su bebé a un concierto, vinieron justo de la fuente que ella misma eligió.

Frankenstein de Guillermo del Toro tendrá casa en la Cineteca Nacional

Lo que muchos sospechaban ya está casi confirmado: “Frankenstein”, la nueva película de Guillermo del Toro, sí tendrá un lugar en la Cineteca Nacional. La cinta seguirá un camino similar al de “Pinocho” en 2022, que allí sumó cerca de 50 mil espectadores, convirtiéndose en la más vista del año entre 168 estrenos.

El estreno en cines selectos será el 23 de octubre y a principios de noviembre llegará a Netflix. Con eso se cancela cualquier posibilidad de verla en las grandes cadenas, que exigen 45 días de ventana antes de pasar al streaming. La Cineteca, de nuevo, se confirma como el refugio mexicano del cine de Del Toro.

La cinta de Del Toro llegará a la Cineteca Nacional. Foto: Netflix.

La fiebre de Chespirito llega hasta el mercado negro

La moda por “Sin querer queriendo” no ha acabado. Ahora, vendedores ofrecen paquetes de fotografías en blanco y negro de las producciones originales de Roberto Gómez Bolaños: desde imágenes de El Chapulín Colorado hasta retratos en ropa de calle de Florinda Meza.

El precio es de 800 pesos por cuatro fotos, y los vendedores aseguran tener negativos de época, incluidos los que se usaron en la portada de la revista Tele Guía. Toda una nostalgia que ya se consume en streaming y que, esperan, pueda darles dividendos antes de que la fiebre de Chespirito acabe hasta nuevo aviso.

La euforia por Chespirito sigue vigente. Fotos: FERATUM Y Archivo EL UNIVERSAL

