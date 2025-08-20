Más Información

Del arte pop de Marta Minujín al arte moderno de Rufino Tamayo y Vicente Rojo: los destacados de GAMA Week

Del arte pop de Marta Minujín al arte moderno de Rufino Tamayo y Vicente Rojo: los destacados de GAMA Week

Sally Rooney cometerá un delito terrorista si apoya a Palestine Action, advierte Londres

Sally Rooney cometerá un delito terrorista si apoya a Palestine Action, advierte Londres

Sally Rooney donará derechos de sus novelas a Palestina Action, organización prohibida en Reino Unido

Sally Rooney donará derechos de sus novelas a Palestina Action, organización prohibida en Reino Unido

La obra de Gabriela Ortiz resonará en Londres, Ámsterdam y Barcelona para temporada 2025-2026

La obra de Gabriela Ortiz resonará en Londres, Ámsterdam y Barcelona para temporada 2025-2026

Filmoteca UNAM busca pistas para hallar 10 películas perdidas

Filmoteca UNAM busca pistas para hallar 10 películas perdidas

Preparan Encuentro de Escritoras Negras Afromexicanas

Preparan Encuentro de Escritoras Negras Afromexicanas

En la presentación de su libro “Perreo, una revolución”, Cazzu fue clara: “No quiero prensa de espectáculos”, convencida de que las preguntas girarían en torno a su relación con Christian Nodal, padre de su hija de casi dos años.

Por eso, la editorial reunió la semana pasada a reporteros de la fuente cultural y, eso sí, a youtubers e influencers para darle “seriedad” al evento. Pero no hizo falta convocar a la prensa de espectáculos, la misma que le abrió los primeros espacios a su música en México, para que el tema la alcanzara rápido. Y no, no solo fueron ellos quienes la cuestionaron sobre si Nodal cumple con la pensión de su hija; las preguntas personales, y hasta sobre casos ajenos, como el regaño de Maluma a una fan que llevó a su bebé a un concierto, vinieron justo de la fuente que ella misma eligió.

Lee también

Frankenstein de Guillermo del Toro tendrá casa en la Cineteca Nacional

Lo que muchos sospechaban ya está casi confirmado: “Frankenstein”, la nueva película de Guillermo del Toro, sí tendrá un lugar en la Cineteca Nacional. La cinta seguirá un camino similar al de “Pinocho” en 2022, que allí sumó cerca de 50 mil espectadores, convirtiéndose en la más vista del año entre 168 estrenos.

El estreno en cines selectos será el 23 de octubre y a principios de noviembre llegará a Netflix. Con eso se cancela cualquier posibilidad de verla en las grandes cadenas, que exigen 45 días de ventana antes de pasar al streaming. La Cineteca, de nuevo, se confirma como el refugio mexicano del cine de Del Toro.

La cinta de Del Toro llegará a la Cineteca Nacional. Foto: Netflix.
La cinta de Del Toro llegará a la Cineteca Nacional. Foto: Netflix.

La fiebre de Chespirito llega hasta el mercado negro

La moda por “Sin querer queriendo” no ha acabado. Ahora, vendedores ofrecen paquetes de fotografías en blanco y negro de las producciones originales de Roberto Gómez Bolaños: desde imágenes de El Chapulín Colorado hasta retratos en ropa de calle de Florinda Meza.

El precio es de 800 pesos por cuatro fotos, y los vendedores aseguran tener negativos de época, incluidos los que se usaron en la portada de la revista Tele Guía. Toda una nostalgia que ya se consume en streaming y que, esperan, pueda darles dividendos antes de que la fiebre de Chespirito acabe hasta nuevo aviso.

La euforia por Chespirito sigue vigente. Fotos: FERATUM Y Archivo EL UNIVERSAL
La euforia por Chespirito sigue vigente. Fotos: FERATUM Y Archivo EL UNIVERSAL

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’. Foto: (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) / EFE

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’

Exnovia de Christian Nodal asegura que la engañó igual que a Cazzu: “No ha cambiado nada”. Foto: AP/TikTok

Exnovia de Christian Nodal asegura que la engañó igual que a Cazzu: “No ha cambiado nada”

¡Ben Affleck devastado! Jennifer Garner se compromete con John Miller. Foto: Filippo MONTEFORTE/AFP/WARREN TODA//EFE

¡Ben Affleck devastado! Jennifer Garner se compromete con John Miller

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años. Foto: AFP

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años

Eva Longoria deslumbra en Marbella: presume bikini a los 50 y revela sus secretos de belleza. Foto: AP

Eva Longoria deslumbra en Marbella: presume bikini a los 50 y revela sus secretos de belleza