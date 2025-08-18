Más Información

Instituciones y amigos despiden a Antonio Calera-Grobet

Museo de El Eco más cerca de la declaratoria de Monumento Artístico Nacional

Fallece el escritor Antonio Calera-Grobet, a los 51 años; confirman el motivo del deceso

¿Taylor Swift es vedette?, el “enamoradizo” de Nodal y las lluvias de la CDMX: los memes de la semana

La revista Contemporáneos: cien años de un proyecto

Así sonaban los días de Juan Rulfo

José Madero anunció concierto en el Estadio GNP para el 24 de enero. El exintegrante del grupo Pxndx es uno de los artistas mejor posicionados entre los jóvenes, algo que, nos cuentan, confirmó al haber vendido 27 mil boletos en las primeras 48 horas de haber salido a la venta los boletos, lo que sorprendió a todos. Y si bien le plantearon abrir la segunda fecha, sus representantes se están tomando con calma las cosas y prefieren y dejar esta experiencia, por ahora, en un solo show. Veremos si cambian de opinión.

Famosos se suman a minitelenovelas de Televisa

Televisa tiene lista la batería de minitelenovelas que estrenará en sus distintas plataformas digitales, como TikTok e Instagram. Nos cuentan que es largo el listado de actores que fueron contratados para estos programas, que en principio eran pilotos, pero que ya fueron aprobados y saldrán en breve, aunque al talento le han pedido que guarde silencio. El formato, que emula el modelo surcoreano, ya está disponible en la plataforma Vix, de Televisa, donde 11 historias se pueden ver, protagonizadas por jóvenes egresados del CEA, con una velocidad y un lenguaje totalmente distinto al de la tv tradicional, y ahora han sumado a actores reconocidos y con experiencia.

Chantal no se ha reunido con su excuñada Ana Bárbara

Chantal Andere no se ha reunido aún con su excuñada, Ana Bárbara, como se dijo hace un par de semanas, luego de que la cantante, quien hace 15 años se divorció de El Pirru (hermano de la villana de telenovelas), le pidiera volver a verse personalmente. Reservada con su vida privada, la protagonista del musical “La tiendita de los horrores” respondió amablemente que prefiere detallar poco.

“De repente comento ciertas cosas, no ahondo en los temas que me parece que no son del interés de la gente o quizás sí, más bien que yo lo quiero compartir. Son cosas que pasan a nivel personal y cuando suceda lo sabrán, porque además, como lo comenté, fue un encuentro muy sorpresivo y no, no ha sucedido. Ella trabaja mucho, yo trabajo mucho. Así que prometo que si sucede lo sabrán. Ya saben que yo subo mis fotitos con mis amigos famosos”.

