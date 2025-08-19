Con más de medio siglo de trayectoria, Susana Alexander ya tiene decidido cómo quiere que sea su despedida. La actriz reveló que, el día de su velorio, antes de que familiares y amigos comiencen a reunirse en la sala, todos sus reconocimientos (los más importantes y también los más modestos) puedan ser colocados en las paredes del lugar.

La idea es que cada persona que vaya a darle el último adiós pueda llevarse uno de esos premios como recuerdo: “Será velorio con recuerdito”, dice entre risas Alexander, quien asegura que incluso faltará espacio en las paredes pegar con cinta adhesiva los diplomas, placas y distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera.

Ariadne Díaz celebró su cumpleaños con un pastel en el foro dos de Televisa, donde graba la telenovela "Papás por siempre"; sin embargo, la actriz llegó un poco agitada a su propio festejo y es que, confesó, minutos antes sufrió un percance automovilístico que calificó como "pequeño".

Según contó Díaz, el incidente apenas dejó “unos hoyitos” en su camioneta, pero lo peor de todo es que su seguro venció justamente hace un par de días y no lo ha renovado.

Tras el susto, fue apapachada por algunos compañeros, pero con la gran ausencia de Marcus Ornellas, quien a pesar de estar trabajando a solo unos pasos, no pudo acompañarla por órdenes de su director.

La actriz festejó un año más de vida en los foros de Televisa. Foto: César González/ EL UNIVERSAL.

“Quebranto” apunta a su segunda temporada

Hace apenas una semana que se estrenó la serie “Quebranto” (protagonizada por Tini Stoessel, Jorge López y Martín Barba) y ya se habla de una segunda temporada.

Durante la fiesta de lanzamiento, el director, Bernardo De la Rosa Villarreal, y parte del elenco fueron cuestionado sobre la posibilidad de hacer más episodios, y tras dudar algunos momentos respondieron: “Eso lo tienen que aprobar los señores de la mesa”, quienes tras un momento simplemente gritaron “ganas tenemos”, dejando abierta la posibilidad a una secuela.

Jorge López y Tini Stoessel. Foto: Disney+

