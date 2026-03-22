A Cassandra Ciangherotti no le molesta que le comiencen a dar personajes de tía y menos cuando son piezas medulares en una producción, como sucederá en la serie Mal de amores, en la que el misticismo estará cerca de ella.

En la historia, adaptación de la novela homónima de Ángeles Mastretta, la actriz da vida a la tía Milagros, la mujer que desde que nace la protagonista le recita un conjuro para desearle locura, valor, anhelos e impaciencia, pero también el gusto por los hombres y los cometas, así como que tenga inteligencia e ingenio.

Mal de amores, que se ubica durante el periodo revolucionario, es protagonizada por Renata Vaca (Saw X), Iván Amozurritia (El niñero) y Juan Pablo Fuentes (Bandidos).

La serie cuenta la vida de una joven que lucha por sus convicciones pero que al mismo tiempo se encuentra en la encrucijada a un aventurero revolucionario y a un médico.

“La tía Milagros es un personaje adelantado para su época y de armas tomar. La serie es luminosa, sí son mujeres adelantadas, pero también recatadas en cierto aspecto, movían los hilos a su manera”, indica Cassandra.

La novela original se publicó en 1997 y fue galardonada con el Premio Rómulo Gallegos, concedido por primera vez a una mujer. Es la segunda obra de Ángeles Mastretta en ser llevada a la pantalla, pues en su momento Arráncame la vida tuvo su versión cinematográfica.

Catalina Aguilar Mastretta, hija de Ángeles y directora de Las horas contigo y Cindy, la regia, estuvo en la realización de la serie, que se estrenaría este año en Netflix.

Cassandra, de 39 años, es conocida por cintas como Paradas continuas y Las locuras. Y Renata, quien es su sobrina en la historia, cuenta con 26 años de edad.

“Soy joven, pero ya soy la tía, ni modo (risas). Fue lindo trabajar con las nuevas generaciones como ella y Juan Pablo, cuando ves a gente así piensas que sí hay esperanza para México”, comenta.

La Plaza de Santo Domingo, el Palacio de Medicina y el Palacio Postal, en la zona centro de la Ciudad de México, fueron parte de las locaciones de la serie. En el elenco también están Humberto Zurita, Miguel Rodarte, Diana Bovio, Juan Pablo Medina, Alejandro Puente y Sofía Carrera.

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