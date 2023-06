Caso Cerrado: el importante aniversario que celebró la doctora Ana María Polo

La Doctora Polo ha sido un modelo a seguir para muchos debido a su incansable labor en la televisión y su capacidad para resolver conflictos en su programa. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando recibió el diagnóstico de cáncer a los 44 años. A pesar de la noticia devastadora, la famosa conductora no se rindió y decidió enfrentar la enfermedad con coraje y determinación.

Durante su tratamiento, la conductora de Caso Cerrado ha compartido públicamente su experiencia, convirtiéndose en una voz de conciencia y esperanza para aquellos que también luchan contra el cáncer de mama. Ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana, el acceso a la atención médica y el apoyo emocional durante este difícil proceso.

Ana María Polo fue quien estuvo al frente de "Caso Cerrado" por 19 temporadas. Fuente: Instagram @anapolotv

“Primero fue un shock absoluto y ese shock te ayuda a perder la conciencia de lo que es. La cabeza te da vueltas, pero inmediatamente el cerebro empieza a funcionar y tienes que ser racional, lógico. Primero debes decir: estoy vivo”, dijo en conversación con la ONG American Association of Retired Persons (AARP). La valentía y la fuerza de la Doctora Polo han sido inspiradoras para muchos de sus seguidores, quienes han encontrado en ella un ejemplo de resiliencia y perseverancia.

A través de sus redes sociales y entrevistas, la Doctora Polo ha transmitido un mensaje de esperanza y aliento a todos aquellos que atraviesan una batalla similar. Y fue justamente a través de Instagram que compartió el aniversario de llevar 20 años sin la enfermedad.

Además, la Doctora Polo ha utilizado su experiencia personal para abogar por la importancia de la salud y el bienestar en general. Ha promovido estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades y la importancia de cuidar tanto el cuerpo como la mente. “El cáncer me dejó más ganas de vivir. Me dejó también que tenemos que cuidarnos, que prestarnos atención, conocer nuestros cuerpos. Debemos hacer conciencia de que el cáncer existe y que es una enfermedad que no tiene muchos síntomas o cuando ya tienes síntomas, quizá ya es muy tarde”, afirmó en conversación con People.