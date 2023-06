Las duras críticas que recibió la “Doctora Polo” de Caso Cerrado por su cambio de look

La Doctora Polo, quien es en realidad Ana María Polo se ganó el corazón de muchos televidentes desde que en 2001 se estrenó "Caso Cerrado". La emisión ha cautivado a millones de televidentes con su formato único y emocionante. El programa se centra en la resolución de conflictos legales y personales, presentando casos reales y controversiales que requieren la intervención de la Dra. Polo como mediadora y juez.

El carisma, sabiduría y estilo directo han sido elementos clave para el éxito duradero del programa. La misma protagonista se transformó en una celebridad que sigue en el recuerdo de muchos de los que vieron día a día el programa por eso sus redes sociales tienen muchos seguidores que le dejan muchos mensajes de cariño. Un cambio de look en su cabello irrumpió como una noticia.

Caso Cerrado: este es el tinte de cabello con el que impone tendencia la doctora Polo. Fuente: Instagram @anapolotv

Es que la Dra. Ana María Polo, conocida como la Doctora Polo, es la fuerza impulsora detrás de "Caso Cerrado". Su personalidad fuerte pero compasiva, su habilidad para comunicarse con el público y su experiencia legal han hecho de ella una figura muy querida y respetada. Su capacidad para resolver casos difíciles y su enfoque en la justicia han dejado una huella duradera en la televisión hispana.

El impacto de "Caso Cerrado" va más allá de la pantalla. El programa ha inspirado a muchos espectadores a buscar soluciones pacíficas para sus propios conflictos y ha ayudado a generar conversaciones sobre temas legales y sociales. La Doctora Polo se ha convertido en un modelo a seguir para muchos, demostrando que la justicia y la empatía pueden coexistir en el mundo de la televisión.

Caso Cerrado: este es el tinte de cabello con el que impone tendencia la doctora Polo pic.twitter.com/FFnZUfrhg3 — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 16, 2023

Ese contacto permanente con su comunidad, llevó a la Doctora Polo a compartir su cambio de look. “Hola amigos! Les comparto mi cambio de look para el verano inspirado en @mileycyrus que les pareció?” Y las respuestas tuvieron comentarios halagadores, pero otros fueron muy negativos. “Mejor se ve de rubia. Cómo ha estado siempre. Ese color no, la hace más edad”, “Sorry pense que era un trans???????”, “No me gusta ese color no le queda bien es mi opinión”, “El pelo contra mas rubio claro..te hace mas mayor”, “Es horrible”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en las redes sociales.