Un hombre identificado como Kevin Evans se declaró culpable de robar discos duros con música inédita de Beyoncé, un año después del hecho ocurrido en Atlanta. Evans fue condenado a cinco años de prisión, de los cuales cumplirá dos tras aceptar un acuerdo con la fiscalía.

Ante el Tribunal Superior del condado de Fulton, en Atlanta, el acusado reconoció este martes, 12 de mayo, los cargos de violación de propiedad ajena e ingreso a un vehículo con intención de cometer robo. Además de la pena privativa de libertad, deberá cumplir libertad condicional y tendrá prohibido acercarse al área donde ocurrió el incidente o contactar a la víctima, de acuerdo con medios estadounidenses.

Evans fue detenido por el Departamento de Policía de Atlanta en septiembre, en relación con el hurto registrado en julio de 2025.

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El robo del material de gira

El caso se originó tras el robo de discos duros que contenían música inédita, planes de espectáculos, listas de canciones y otros materiales del equipo de Beyoncé durante su gira Cowboy Carter en Atlanta.

De acuerdo con el Departamento de Policía, el 8 de julio las autoridades acudieron a un reporte en el Krog Street Market, donde se relató que una camioneta Jeep Wagoneer rentada por el equipo de la artista había sido forzada durante una parada en la zona.

El coreógrafo Christopher Grant y el bailarín Diandre Blue informaron que estacionaron el vehículo para comer y, al regresar, encontraron el cristal roto y la desaparición de dos maletas. En su interior se encontraba material clave para la gira, además de dispositivos electrónicos.

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¿Qué pasó durante la investigación?

Las autoridades iniciaron el rastreo de computadoras y AirPods, lo que permitió localizar parte del equipo y obtener huellas dactilares. Asimismo, cámaras de seguridad registraron el momento del robo, lo que facilitó la identificación del sospechoso y la emisión de una orden de arresto.

Una acusación formal de octubre señaló que Evans ingresó al vehículo el 8 de julio “con la intención de cometer el robo”. Fue detenido semanas después de la denuncia y posteriormente liberado bajo una fianza de 20 mil dólares.

El tour Cowboy Carter de Beyoncé logró ingresos superiores a 407 millones de dólares en 32 conciertos y se convirtió en uno de los más exitosos del año.

Pese al robo, la gira continuó sin interrupciones.

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