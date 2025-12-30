Más Información

se convirtió en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria, ingresando así a la exclusiva lista publicada por Forbes, en la que también figuran Taylor Swift, su esposo, Jay-Z, Rihanna y Bruce Springsteen.

En el último año, la cantante de pop inició su gira 'Cowboy Carter.', basada en su álbum homónimo inspirado en la música country. A lo largo de 32 fechas, vendió 1,6 millones de entradas y recaudó más de 407 millones de dólares, posicionándola como la gira más exitosa de música country de la historia.

Antes de eso, Beyoncé batió el mismo récord en el género de R&B y su gira 'Renaissance World Tour', también nombrado como su álbum, cuando concluyó con 579 millones de dólares en 2023, según reportó la misma publicación.

De acuerdo con Forbes, Beyoncé comenzó a construir su imperio empresarial cuando fundó Parkwood Entertainment en 2010, que le otorgó control creativo, independencia empresarial y diversificación de ingresos, permitiéndole monetizar su talento más allá de la música y participando directamente de sus ganancias.

Forbes estima que combinando lo que ganó en giras con las ganancias de su catálogo musical y los acuerdos de patrocinio de este año, Beyoncé obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025, lo que la convierte en la tercera artista mejor pagada del mundo.

