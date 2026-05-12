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Un buen susto vivió la cantante y actriz mientras realizaba su rutina de ejercicio, luego de sufrir una caída que ella misma compartió con sus seguidores.

El incidente ocurrió cuando la intérprete de “Rebelde” practicaba pilates en una estructura de entrenamiento, con el torso suspendido y el resto del cuerpo apoyado en las barras del equipo. En ese momento perdió el equilibrio y cayó, recibiendo el impacto en la espalda y el cuello.

Tras el golpe, se levantó de inmediato y se sobó la zona afectada, como se observa en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Fue valorada por un médico

Más tarde, Anahí acudió a revisión médica para descartar lesiones de gravedad. Afortunadamente, todo quedó solo en la alarma. “Todo bien, pero qué susto amiguitos”, escribió junto a una imagen de una radiografía de lo que parece ser su cuello.

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La actriz también reflexionó sobre lo rápido que pueden ocurrir este tipo de episodios y se mostró agradecida de que no pasara a mayores. Con humor, incluso comentó que reducirá los ejercicios más arriesgados: “Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas”.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Vida fitness y rutina en familia

Anahí suele compartir sus entrenamientos en casa junto a su esposo, el político Manuel Velasco, con quien lleva más de 10 años de matrimonio. Este hábito lo adoptaron durante la pandemia.

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La actriz ha destacado en distintas ocasiones su estilo de vida saludable, enfocado tanto en lo físico como en el bienestar emocional. Durante la gira de RBD, mantuvo su rutina de ejercicio para conservar la energía en el escenario.

En el pasado, la cantante también llegó a hablar sobre los trastornos alimenticios que enfrentó en su adolescencia, etapa en la que incluso llegó a ser hospitalizada debido a complicaciones de salud. Esa experiencia marcó un cambio en su vida que la llevó a priorizar su bienestar.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.
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