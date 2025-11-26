Más Información
Aunque el año aún no termina, la Feria de León Guanajuato 2026 ya dio a conocer a los artistas que formarán parte de su gran fiesta, donde turistas y público local podrán disfrutar de gastronomía, artesanías y una extensa oferta de conciertos en vivo.
El evento, uno de los más esperados en el Bajío, se llevará a cabo del 9 de enero al 4 de febrero en el estado de León, Guanajuato. Más de 19 cantantes y bandas de diferentes géneros se presentarán en el Foro Mazda y en el Palenque del Recinto Ferial.
Este miércoles se reveló el cartel oficial de la Feria de León 2026, donde se confirmaron las fechas de cada artista en el Foro Mazda:
- 23 de enero: La Arrolladora
- 22 de enero: Los Ángeles Azules
- 9 de enero: Enjambre
- 10 de enero: Foo Fighters
- 11 de enero: Pequeños Musical
- 16 de enero: La Trakalosa de Monterrey
- 17 de enero: DLD
- 20 de enero: Los Recoditos
- 24 de enero: Kinky
- 30 de enero: Tiësto
- 31 de enero: Moenia
- 1 de febrero: Mau y Ricky
- 1 de febrero: Paty Cantú
- 3 de febrero: Banda Machos
- 4 de febrero: Zoé
En cuanto al Palenque de la Feria de León 2026, los artistas programados son:
- 9 de enero: Alfredo Olivas
- 10 de enero: Gloria Trevi
- 11 de enero: Palomazo Norteño
- 16 de enero: Carlos Rivera
- 17 de enero: Julión Álvarez
- 18 de enero: Pancho Barraza
- 19 de enero: Banda Cuisillos
- 20 de enero: María José
- 21 de enero: Matute
- 22 y 23 de enero: Carin León
- 24 de enero: Emmanuel & Mijares
- 25 de enero: Conjunto Primavera
- 26 de enero: Yuridia
- 27 de enero: Jorge Medina y Josi Cuén
- 29 de enero: Christian Nodal
- 30 y 31 de enero: Alejandro Fernández
- 1 de febrero: Banda MS
- 2 y 3 de febrero: Edén Muñoz
- 4 de febrero: Chuy Lizárraga
Los Foo Fighters regresan a México en 2026
Tras su última presentación en el Corona Capital, donde la banda estadounidense reunió a miles de fanáticos, Foo Fighters ahora anuncia su regreso a México como parte de la Feria de León 2026. El grupo se presentará en el Foro Mazda el sábado 10 de enero, convirtiéndose en uno de los actos más esperados del evento.
Hasta ahora, los organizadores no han anunciado la fecha de venta de boletos. No obstante, siguiendo la dinámica de años anteriores, las entradas estarán disponibles en la página oficial de la Feria de León y en las taquillas del Recinto Ferial.
