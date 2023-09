Hace unos días, el actor Carlos Torres, recordado por sus participaciones en telenovelas como "Amor en custodia" y "La hija del jardinero", hizo uso de sus redes sociales para hablar sobre el difícil momento de slaud por el que atraviesa, y es que, de acuerdo con un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, se encuentra luchando contra el cáncer.

En el clip, aparece Torres con una pequeña sonrisa en el rostro para después pronunciar la frase: "Hola... tengo cáncer". En su mensaje el histrión explica que luego de haber recibido este diagnóstico su vida cambió para siempre, incluso que en ocasiones ha querido tirar la toalla, pero después cree que esta enfermedad lejos de un castigo, es una oportunidad para renovarse.

En esa misma grabación, y sin dar más detalles al respecto, Carlos explicó que se sometería a una operación, para luchar contra la enfermedad. El pasado 29 de agosto, el actor regresó a las redes sociales y, desde el hospital, pidió a sus seguidores que rezaran por él, pues estaba a punto de entrar al quirófano.









Lee también Salen a la luz nuevos detalles del accidente en el que murió Paco Forastieri, hijo de Matilde Obregón

Ahora, y tras la cirugía, Torres no solo se encuentra mejor físicamente, sino que le han regresado las energías para continuar con su lucha; incluso, se dejó ver de mucho mejor ánimo, con la sonrisa que jamás perdió pero haciendo algunos chistes y sobre todo, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo que ha recibido a través de las plataformas digitales: "Agradecido con la vida, con este magnífico doctor, Víctor, has hecho un trabajo magnífico. Gracias a todos ustedes que de lejos, me están apoyando. Gracias por sus oraciones, gracias por su cariño”, finalizó desde la camilla del hospital.

Hasta ahora, y aunque ha mantenido al público al tanto de su salud, el actor se ha reservado los detalles de su enfermedad, así como los de su tratamiento; sin embargo, también ha adelantado que pronto contará su proceso y algunos de los sucesos en su vida que él mismo califica como "abismos espantosos". Lo que sí ha dejado ver es que tras su diagnóstico, decidió acercarse a Dios y trabajar mucho más en su lado espiritual, algo que lo mantiene en paz y positivo para enfrentar lo que venga.





El actor no ha dado detalles sobre su enfermedad, pero ha compartido el proceso en sus redes. Foto: Instagram

¿Quién es Carlos Torres?

El actor mexicano nació en febrero de 1968 en la ciudad de Guadalajara. Actualmente tiene 55 años de edad y empezó su carrera en el año 2000 en televisa, participando en el melodrama "Locura de amor".

Posteriormente se unió a otros proyectos exitosos como "La intrusa" o "La vías del amor", protagonizada por Aracely Arámbula; sin embargo, en 2003 dio un salto en su carrera al unirse a las filas de TV Azteca, donde obtuvo su primer protagónico en "La hija del jardinero", junto a Mariana, integrante de OV7.

"Machos", "Vivir sin ti", "Bellezas indomables" y "Amor en custodia" fueron otros melodramas que hizo con la televisora del Ajusco, para después mudarse a Telemundo y ser parte de exitosas series como "El señor de los cielos". En 2020, Torres regresó a Televisa con la telenovela "Imperio de mentiras", además de participar en varios programas unitarios.

Lee también Laura Flores celebra sus 60 años con una fotografía en muy poca ropa y un mensaje sobre el amor propio