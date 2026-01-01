Los famosos celebraron la llegada del 2026 entre familia, pavo y muchos abrazos, así fue el caso del cantante Carlos Rivera, quien se mostró cocinando un pavo y horas después destapando champagne para recibir el 2026 junto a su esposa Cynthia Rodríguez y su hijo León.

Carlos Rivera recibió así el 2026, en su natal Huamantla y entre familia.

Andrea Legarreta y Erik Rubín la pasaron juntos y con sus hijas Mía y Nina, la expareja que se sigue llevando muy bien tras su separación, compartió fotografías en la que también aparece el padre de la conductora y el novio de Mía Rubín, el torero Tarik Othón.

Andrea Legarreta y su expareja, Erik Rubín, reciben juntos y con sus hijas el 2026.

El actor Chris Hemsworth y su esposa Elsa Pataky compartieron videos y fotografías de cómo recibieron el año nuevo, junto a amigos y en un yate, la pareja lleva 15 años juntos y tienen tres hijos: India Rose y los mellizos Tristan y Sasha.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky reciben juntos el 2026 y lo comparten en redes.

Ariadne Díaz, y su esposo, el también actor Marcus Ornellas despidieron el 2025 y recibieron el 2026 en Río de Janeiro, brasil, entre besos apasionados y fuegos artificiales, por supuesto que también junto a su hijo Diego.

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas juntos y enamorados reciben el 2026.

