Más Información

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Un monólogo sobre la lucha LGBT en vísperas del Año Nuevo

Un monólogo sobre la lucha LGBT en vísperas del Año Nuevo

Los famosos celebraron la llegada del 2026 entre familia, pavo y muchos abrazos, así fue el caso del cantante Carlos Rivera, quien se mostró cocinando un pavo y horas después destapando champagne para recibir el 2026 junto a su esposa Cynthia Rodríguez y su hijo León.

Carlos Rivera recibió así el 2026, en su natal Huamantla y entre familia.
Carlos Rivera recibió así el 2026, en su natal Huamantla y entre familia.

Andrea Legarreta y Erik Rubín la pasaron juntos y con sus hijas Mía y Nina, la expareja que se sigue llevando muy bien tras su separación, compartió fotografías en la que también aparece el padre de la conductora y el novio de Mía Rubín, el torero Tarik Othón.

Lee también:

Andrea Legarreta y su expareja, Erik Rubín, reciben juntos y con sus hijas el 2026.
Andrea Legarreta y su expareja, Erik Rubín, reciben juntos y con sus hijas el 2026.

El actor Chris Hemsworth y su esposa Elsa Pataky compartieron videos y fotografías de cómo recibieron el año nuevo, junto a amigos y en un yate, la pareja lleva 15 años juntos y tienen tres hijos: India Rose y los mellizos Tristan y Sasha.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky reciben juntos el 2026 y lo comparten en redes.
Chris Hemsworth y Elsa Pataky reciben juntos el 2026 y lo comparten en redes.

Ariadne Díaz, y su esposo, el también actor Marcus Ornellas despidieron el 2025 y recibieron el 2026 en Río de Janeiro, brasil, entre besos apasionados y fuegos artificiales, por supuesto que también junto a su hijo Diego.

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas juntos y enamorados reciben el 2026.
Ariadne Díaz y Marcus Ornellas juntos y enamorados reciben el 2026.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad". Foto: Emiliano Aguilar / IG

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad"

Nodal canta tema dedicado a Belinda frente a Ángela Aguilar y desata polémica VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @belindapop / EFE

Momento incómodo: Nodal canta canción dedicada a Belinda frente a Ángela Aguilar y se desata la polémica

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara luce bustier de encaje y ‘enciende’ Instagram con la tendencia

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star. Foto: AP

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina: Foto: Tiktok

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina

Santa Fe Klan hace invitación masiva para festejar el Año Nuevo: Hora y lugar exacta de la fiesta Foto: Santa Fe Klan / IG

Santa Fe Klan hace invitación masiva para festejar el Año Nuevo: Hora y lugar exacta de la fiesta

[Publicidad]