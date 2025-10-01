Carlos Ballarta ha trabajado los últimos 13 años para que el género del stand up se gane un lugar entre el abanico de opciones de entretenimiento que el público consume en la actualidad, la fórmula que ha empleado es la comedia impregnada de cotidianidad nacional.

Hoy el comediante ve fruto de su esfuerzo al presentar su primer especial en la gran pantalla.

En Tlatoani, el originario de Xochimilco va de lo político, con el tema de las disculpas pendientes por parte del rey de España a México, hasta lo chusco, planteándose en medio de un apocalipsis zombi de derecha; siempre con humor ácido con el que habla también de lo complejo que ha sido llegar a este momento en su carrera.

“Cuando uno empieza en la comedia no piensa que va a sentar un precedente para los compas que vienen, uno quiere divertirse, disfrutar lo que está haciendo, pero los logros que vienen son esfuerzo en colectivo de toda la escena”, explica.

Ballarta reconoce que la nueva camada de comediantes manejan otro tipo de humor a través de sus chistes, y que estos crean polémica, pero esta dinámica es lejana a la que emplean personajes como Adrián Marcelo, que usa la comedia para atacar, algo que rechaza.

“Es frustrante eso, en mi caso, 95% de mi exposición pública es a través de mi trabajo de stand up y, si se me va malinterpretar, estoy dispuesto a asumirlo, porque es mi trabajo, es mi arte, es la forma en la que desarrollo mis ideas”, señala. Ballarta explica que la escena de la comedia nacional es inestable, pues los espacios eligen entre dar cabida a standuperos o a otro tipo de espectáculos, pero esto no los detiene en su búsqueda de canales a través de los que puedan expresar su propuesta, ya sean podcasts o videos en redes, por lo que llama a apoyar a los comediantes.

“Es necesario crear el hábito de hacer stand up comedy y que nadie deje esa batuta, al menos esa es la tarea que yo me doy, trabajar y que se sepa que en México se hace comedia, que la gente la disfruta para ayudar a otros compas que vengan después, y que después esos compas nos ayuden a nosotros” dice.

Carlos Ballarta espera que Tlatoani, su especial de comedia que se exhibirá en Cinépolis, tenga buena aceptación, con esto cree que podría marcar precedente para que otros comediantes se puedan ver en la pantalla grande y así contar con más exponentes de este género.