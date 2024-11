Madrid.— Por su abuelo conoció la música del Charro Avitia y de Javier Solís. Por su abuela, cuyos hermanos fundaron la Banda El Recodo, conoció los sonidos de la banda, y por su papá, el rock de los 80 y la trova. Pero Carín León decidió tomar un poco de todas esas influencias, hacer su propia música y hasta llevarla a Europa.

Trae en la sangre la música ranchera, dice, pero también la música folclórica latinoamericana, sin olvidar su gusto por el country, que mostró en su reciente disco Boca chueca Vol 1. Incluso muchos en España no dudan en relacionar sus florituras con el flamenco.

“Más que género, no me gusta la palabra que divide, no me gusta unificar todas las ideas que tengo con una estructura. Siempre lo he hecho por intuición, de corazón, y uno siempre tiene que hacer música de la que se sienta orgulloso, que le aporte a uno, que no sólo sea fama y dinero”, dice Carín en entrevista con EL UNIVERSAL.

Carín hizo duetos con Álex Ubago y Pablo Alborán, entre otros cantantes locales, en un show 360, es decir, con un formato similar a un palenque. FOTOS: Nacho Nabscab

Sin embargo, asegura que no olvida sus raíces y menos en estos días que se habla de los muertos, que en él se hacen presentes en los recuerdos de sus abuelos.

“Como buen mexicano, son días que visitas, recuerdas. Yo pongo la música de mi abuelo”, dice y adelanta que en su concierto que ofrecería el jueves pasado en Madrid, dedicaría parte del show “a mucha gente que me hubiera gustado que estuviera, que nos viera”.

Carín se alista para salir al WiZink Center, un espacio para 16 mil personas del que, afirma su personal, agotó entradas. El cantante de 35 años, siempre junto a su pareja, luce relajado y emocionado.

“Era un día que yo añoraba. Es un sueño. No me di cuenta ni de cómo llegamos, ni cómo cruzamos el charco con mi música. No me cae el 20 todavía”.

Palenque madrileño

A España trajo el concepto del palenque, en lo que describe como un formato 360, una fiesta con 30 personas en escena, más invitados especiales como Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Sen Senra, Alex Ubago y Omar Montes.

Tras su paso por Madrid, continuará hoy domingo en Londres, el lunes en Ámsterdam y el martes en París, a donde llevará éxitos como “Despídase bien” y “Te lo agradezco”, que forman parte de sus cuatro álbumes de estudio.

A punto de entrar al escenario, el sonorense es interrumpido por la representante del WiZink para que estampe su firma y foto en el cuadro que lucirá ahora en las paredes del Paseo de la Fama del recinto.

Destacará ahí, junto a las de artistas como Metallica, Michael Blublé, Andre Rieu, David Bisbal, Hombres G y Enrique Iglesias, entre otros que han tomado el escenario.

Sin creerlo todavía, lo atribuye a más de 15 años de trabajo y su libertad creativa: “Defiendo mi forma de ver las cosas y siempre me voy con un buen sabor boca porque hice lo que quise. Me gusta el reto”.

Tras su gira europea y una escala en el Latin Grammy, donde aspira a cinco premios, Carín cerrará el año con un show en el Estadio GNP de la Ciudad de México. En lo musical, viene una colaboración con Alejandro Sanz para el próximo disco del español; lanzará disco en inglés y el vol. 2 de Boca chueca.

