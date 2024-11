Maribel Guardia dedicó el altar del Día de Muertos a su hijo Julián, quien falleció el 9 de abril por un infarto, el cantante de 27 años fue recordado por su madre, quien decoró el altar con varios objetos en alusión a su único hijo, producto de su relación con Joan Sebastian.

El sombrero, guitarra, botas, saco y por supuesto la fotografía, de Julián forman parte del bello altar que la también actriz compartió en sus redes, donde además dedicó un emotivo mensaje a su hijo y recordó lo mucho que a Julián le gustaba esta tradición.

"Mi niño amado te hice este altar porque a ti te encantaba esta tradición. Yo no creo que vengas a verme solo el día de muertos, porque la realidad es que vives en la mitad del corazón que me dejaste, siempre te siento muy cerca de mi. Bajo las estrellas y el misterio de la vida y de la muerte, tu luz siempre vivirá conmigo hasta que Dios en su infinita bondad nos vuelva a juntar. Te amo cada día más, quien diría que la muerte no puede matar el amor", reflexionó.

Maribel Guardia dedica altar del Día de Muertos a Julián Figueroa.

En el video que posteó Maribel, ella aparece hincada frente al altar que contiene flores de cempasúchil, velaldoras y catrinas.





