La cantante española Rosalía puso a bailar a 160 mil asistentes, la noche de ayer, durante el concierto gratuito que ofreció en el Zócalo de la Ciudad de México. Si bien algunos TikTokers y personalidades del contenido digital acudieron para disfrutar y documentar el momento, hubo algunos que captaron a celebridades bailando entre el público: como a la intérprete Julieta Venegas, quien se aventó unos ¡buenos pasos!.

Entre movimientos sensuales, guitarras eléctricas, voces asiaticas y algunos otros estilos característicos, la Motomami encendió el escenario interpretando éxitos como "La combi Versace”, “Besos mojados”, “La noche de anoche”, “Bizcochito” y por supuesto “Despechá”.

Fue precisamente este último tema, que tiene algunos ritmos de pop, reguetón y sonidos que recuerdan al merengue, el que inspiró a Venegas para cantar y bailar la pegajosa melodía.

En un video que circuló en redes sociales se ve a la intérprete de “Me voy” cerca del escenario con un look discreto. Un chaleco café que combinó con una blusa de rayas, además de un chongo con flequillo.

Captura.

Cuando la catalana estaba cantando el coro del tema, Julieta aprovechó para menearse frente a la mirada de algunos curiosos mientras sonreía sin percatarse de las cámaras.

El material audiovisual, que cuenta con 212 mil visitas, hasta el momento, no pasó desparecibido por Rosalía quien incluso reaccionó.

“Julieta te amo” , escribió junto a un corazón rojo y un emoji llorando.

Foto: Vía TikTok dignarrabia

La inesperada interacción provocó que algunos de los fanáticos les pidieran una colaboración.

“Colaborab, please”, “Pues claro, Julieta es una gran música y sabe reconocer a otra”, “Ahora colaboren por favor”, “Aquí las que amamos a las dos”, se leyó.

Asimismo, salió a relucir entre los comentarios que la hija de Venegas supuestamente es una gran admiradora de Rosalía.

“En un video (Julieta) dijo que su Hija es súper fan de Rosalía supongo que le agarro el gusto también”.

A pesar de que la cantante de “La fama” celebró el apoyo de su colega, algunos usuarios dudaron de que la mujer del video fuera realmente Julieta y especularon que se trataba de su hermana gemela Yvonne Venegas.

“¿O es su gemelaaa? No lo sabremos”, “Es su gemela, yo la vi en Tijuana y son igualitas”, “Obvio no es ella”, “Julieta no baila así “, dijeron.

Sin embargo, en su perfil de Twitter, la famosa dio retuit al video y confirmó que era ella la del clip.

Captura vía Twitter oficial

