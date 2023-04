Christian Nodal y Cazzu son una de las parejas más queridas de Latinoamérica. Con su romance han logrado unir Argentina y México. Sus fanáticos disfrutan de todos los momentos donde los pueden ver juntos desde que oficializaron su amorío en las redes sociales.

Nodal y Cazzu revolucionaron internet con la confirmación de su amor, principalmente cuando la “Jefa del trap” aseguró en un programa de televisión argentina que vivían en su país. Además, el 15 de abril la cantante mostró su vientre abultado de 6 meses de embarazo ante miles de fanáticos en un show en su país. Todos disfrutan de las postales que comparte la pareja. En los últimos días Nodal subió a su cuenta oficial el álbum de fotos de sus vacaciones más íntimas con Cazzu en Costa Rica.

Nodal revela el álbum de fotos de sus vacaciones más íntimas con Cazzu (Fuente Instagram @nodal)

Las fotos del álbum de Nodal y Cazzu

Nodal y Cazzu disfrutaron de unas mágicas vacaciones en pareja en Costa Rica. Los cantantes pasaron unos días en las playa y el mar. Descansaron en un lujoso alojamiento, bailaron y cantaron. El detalle de sus días de relax lo compartió el cantante mexicano desde su cuenta de Instagram.

“Recordando un descanso al alma en mi precioso Costa Rica…Pura Vida”, escribió Nodal junto a una serie de fotos junto a su novia en la playa y el mar. Los comentarios de los seguidores de Nodal no se hicieron esperar.

“Cazzu no merecía menos que un Nodal y Nodal no merecía menos que una Cazzu”, “Me encanta vez a cazzu tan feliz y tan plena, sin estereotipos y disfrutando su pareja, la vida y la naturaleza… Dios les bendiga ”, “Cuídala mucho y toda la Argentina te amará aún más”, “no ps con esa viejota tan hermosa de novia quien no va a esta feliz”, “Que me hace mas real cazzu Duuh porque es real no vive en un mundo de apariencias donde piensa que es realeza y que todos le deben algo”, escribieron algunos de los fanáticos de Nodal y Cazzu.

“Que sorprendente, estoy seguro que este man no cambiaría por nada lo que está viendo ahora por el mejor momento de su pasado, la vida esta llena de nuevas oportunidades para ser feliz, y no me refiero a su nueva relación, hablo en general. Felicidades carnal”, “Son muy distintos, su música es de géneros diferentes, pero cuando ellos dos se juntan forman una sola melodía... Me encantan, y a pesar de los malos comentarios, se lo meten por el culo y les importa una mierda... Son felices y se nota en sus ojos cuando están juntos”, “Algo hiciste bien en otra vida, tienes a tu lado a una mujer hermosa como @cazzu”, escribieron otros de los seguidores de Nodal y Cazzu al pie del carrete de postales.