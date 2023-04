Christian Nodal y Lupillo Rivera, comparten algo más que su amor por la música regional y una exitosa carrera en el género, ambos cantantes fueron pareja sentimental de Belinda; incluso, se enamoraron tanto de la española que los dos llegaron a tatuarla en su piel y del mismo modo, una vez que terminaron su relación, eliminaron todo rastro de la rubia de su cuerpo.

Incluso, se ha llegado a decir que Rivera y Nodal se habrían enemistado a causa de la cantante pop, pues mientras al "Toro del corrido" lo mantuvo en secreto, gritó su amor por Christian a los cuatro vientos y hasta llegaron a comprometerse. Pero, al parecer, todo esto ya ha quedado en el pasado y ahora que los dos viven diferentes etapas de su vida el hermano de Jenni Rivera le envió un mensaje al originario de Sonora.

Después de Beli, Lupillo volvió a encontrar el amor y actualmente está casado con Giselle Soto, una joven empresaria e influencer; por su parte, Nodal también rehízo su vida y ha está a punto de formar una familia con la argentina Cazzu, quien hace unos días reveló que está embarazada.

Varios colegas y artistas, como Pepe y Ángela Aguilar, ya le han mandado sus felicitaciones a los futuros padres; sin embargo, ahora le tocó el turno a Lupillo, quien a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, fue cuestionado por los medios sobre la próxima paternidad del intérprete de “Botella tras botella”, y aunque no quiso hablar mucho, sí les dedicó unas emotivas palabras.

Además de considerar a su ex rival de amores como un buen hombre, el cantante aseguró que no hay consejos para ser un buen padre, sin embargo sí le mandó bendiciones a la pareja y al bebé que viene en camino: “La vida es muy bonita, muy hermosa yo no puedo darle un consejo, él es un hombre hecho y derecho y que bueno que ya que siga la onda y que siga creciendo su familia ¿no?, yo solo lo que puedo hacer es desear lo mejor como siempre lo hemos hecho, tanto a él como a su pareja felicidades”, dijo al programa "Despierta América".

Hasta el momento ni la trapera ni el cantante mexicano han dado más detalles sobre su primer hijo; sin emabrgo se ha filtrado que podría tratarse de una niña y que llegaría al mundo el próximo mes de agosto.

