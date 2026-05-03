Aunque los exhibidores reconocen que los partidos de México en el Mundial pueden restar asistencia a los cines, confían en que los estrenos de verano e invierno permitan cerrar 2026 con 4% más boletos vendidos que el año pasado.

Tan sólo en el primer cuatrimestre, que acaba de concluir, los indicadores fueron al alza, con 2% más ingresos que en el mismo periodo de 2025.

Mauricio Durán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), asegura que hay confianza en que este año será mejor que el anterior, cuando se registró una caída de 4% frente a 2024.

“Acabo de ir a la Cinemacon donde los estudios presentan lo que viene y en EU los estimados de crecimiento son de 20% conforme al año anterior, creo es mucho, en América Latina las estimaciones son de 10% y creo vamos a estar por ahí”, comenta.

“Vienen Toy Story 5, Moana, Mandalorian, Avengers y muchas más, viene un line up muy fuerte y por ello los exhibidores están optimistas”.

Con el crecimiento de 10% estimado, en términos reales sólo se sumaría un 4%, pues en 2025 hubo un descenso con relación a 2024.

De acuerdo con cifras de la Cámara, hasta el pasado día 26 se han vendido más de 30 millones de boletos, de los cuales casi la mitad (13 millones) pertenecen a Super Mario Galaxy: la película. La cifra es la sexta parte del total obtenido en 2025.

Michael, la biopic de Jackson, contabilizó en sus primeros cuatro días cerca de 2 millones de admisiones.

“Estamos empezando la temporada fuerte que es el verano. Ya debemos ubicarnos en esta realidad después de la pandemia y no compararnos con los números antes de ella (donde se superaban los 350 millones de boletos vendidos)”, indica Durán.

Del lado mexicano las cifras también han sido positivas, pues Socias por accidente y Bendito corazón estuvieron cerca, cada una, del millón de boletos vendidos.

Con ello, las cintas nacionales representaron un 10% del mercado, cuando en promedio ha sido del 6%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.